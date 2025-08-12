СВЯТ
1 мин. четене
Мъск обяви, че xAI ще съди Apple за нарушаване на антитръстовите правила
Илон Мъск твърди, че Apple ограничава конкуренцията в областта на изкуствения интелект
Мъск обяви, че xAI ще съди Apple за нарушаване на антитръстовите правила
Илон Мъск / Reuters
преди 13 часа

Милиардерът Илон Мъск заяви, че неговата компания за изкуствен интелект “ексЕйАй” (xAI) ще предприеме съдебни действия срещу “Епъл” (Apple Inc.), обвинявайки производителя на “айФон” в нарушение на антитръстовите правила при управлението на класациите в магазина за приложения “Ап Стор” (App Store).

“ексЕйАй" ще предприеме незабавни правни действия“, написа Мъск в социалната мрежа “Екс“.

“ексЕйАй”, “Епъл” и "ОупънЕйАй" (OpenAI) не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Препоръчано

По-рано през деня американският предприемач Мъск постави под въпрос практиките за осветяване на приложенията на магазина за приложения на производителя на айфони.

"Хей, защо отказвате да включите приложението “Екс” и чатбота “Грок” (Grok) в секцията „Задължителни“ (Must Have) на “Ап Стор”, въпреки факта, че “Екс”е на първо място по популярност сред новинарските приложения в света, а “Грок” е пето сред всички приложения за изкуствен интелект? На политика ли си играете?”, написа той в друга своя публикация в социалната медийна платформа.

СвързаниTRT Global - Pentagon awards $200M AI contracts to Google, OpenAI, Anthropic and Musk’s xAI
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us