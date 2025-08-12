Милиардерът Илон Мъск заяви, че неговата компания за изкуствен интелект “ексЕйАй” (xAI) ще предприеме съдебни действия срещу “Епъл” (Apple Inc.), обвинявайки производителя на “айФон” в нарушение на антитръстовите правила при управлението на класациите в магазина за приложения “Ап Стор” (App Store).

“ексЕйАй" ще предприеме незабавни правни действия“, написа Мъск в социалната мрежа “Екс“.

“ексЕйАй”, “Епъл” и "ОупънЕйАй" (OpenAI) не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.