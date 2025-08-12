Милиардерът Илон Мъск заяви, че неговата компания за изкуствен интелект “ексЕйАй” (xAI) ще предприеме съдебни действия срещу “Епъл” (Apple Inc.), обвинявайки производителя на “айФон” в нарушение на антитръстовите правила при управлението на класациите в магазина за приложения “Ап Стор” (App Store).
“ексЕйАй" ще предприеме незабавни правни действия“, написа Мъск в социалната мрежа “Екс“.
“ексЕйАй”, “Епъл” и "ОупънЕйАй" (OpenAI) не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар.
По-рано през деня американският предприемач Мъск постави под въпрос практиките за осветяване на приложенията на магазина за приложения на производителя на айфони.
"Хей, защо отказвате да включите приложението “Екс” и чатбота “Грок” (Grok) в секцията „Задължителни“ (Must Have) на “Ап Стор”, въпреки факта, че “Екс”е на първо място по популярност сред новинарските приложения в света, а “Грок” е пето сред всички приложения за изкуствен интелект? На политика ли си играете?”, написа той в друга своя публикация в социалната медийна платформа.