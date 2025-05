Tyskland og Østrig indfører rejseforbud mod bosnisk-serbisk leder Milorad Dodik Tyskland og Østrig indfører rejseforbud mod bosnisk-serbisk leder Milorad Dodik

Østrigs udenrigsminister Beate Meinl-Reisinger og Tysklands europaminister Anna Luehrmann drøftede situationen i Bosnien under et møde i hovedstaden Sarajevo. Østrigs udenrigsminister Beate Meinl-Reisinger og Tysklands europaminister Anna Luehrmann drøftede situationen i Bosnien under et møde i hovedstaden Sarajevo.