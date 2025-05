UNESCO-vidunderet Hagia Sophia skal sikres mod fremtidige jordskælv UNESCO-vidunderet Hagia Sophia skal sikres mod fremtidige jordskælv

UNESCO's verdensarvssted forbliver åbent under det jordskælvssikrende forstærkningsarbejde, som har til formål at bevare bygningens oprindelige struktur og beskytte dens indvendige mosaikker.