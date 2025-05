Tyrkiet er klar til at indlede restaurerings- og forstærkningsarbejde på den ikoniske Hagia Sophias kuppel.

Initiativet vil være et de største renoveringsprojekter nogensinde udført på den 1.486 år gamle bygning i Istanbul.

Mens restaureringsarbejde på andre dele af det arkitektoniske vidunder har stået på i ti år, vil forstærkningen af kuplerne fokusere på svage punkter i strukturen med henblik på at gøre dem mere modstandsdygtige over for jordskælv – samtidig med at den oprindelige form bevares.

For at beskytte de indvendige mosaikker vil arbejdet blive udført fra ydersiden, oplyser Tyrkiets kultur- og turismeminister Mehmet Nuri Ersoy.

UNESCO-vidunderet – bygget i det sjette århundrede og ofte omtalt som “verdens ottende vidunder” – vil forblive åben for både besøgende og bedende under restaureringsarbejdet.