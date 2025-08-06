به گزارش رسانه ‌های دولتی ایران روز چهارشنبه دو مرد را در قضایای جداگانه اعدام کرد. آنها به جرم جاسوسی برای اسرائیل و عضویت در گروه داعش اعدام شدند.

وبسایت خبری قوه قضائیه، میزان آنلاین، گزارش داد که فرد متهم به جاسوسی، روزبه وادی نام داشت که به انتقال اطلاعات محرمانه به سرویس استخبارات اسرائیل، موساد، متهم شده بود.

مقامات گفتند که وادی اطلاعاتی درباره یک دانشمند هسته‌ای ایرانی که در جریان حملات هوایی اسرائیل در ماه جون به ایران کشته شد، ارائه کرده بود. این گزارش نام دانشمند یا زمان و مکان دستگیری وادی را مشخص نکرده است.

براساس گزارش، وادی پنج بار در اتریش با افسران موساد ملاقات کرده بود.

اسرائیل در ماه جون یک حمله هوایی ۱۲ روزه را آغاز کرد که هدف آن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران بود. ایران در پاسخ، حملات موشکی و پهپادی انجام داد.

حملات اسرائیل باعث کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و صدها نفر دیگر شد و هم مناطق نظامی و هم مناطق مسکونی را هدف قرار داد.