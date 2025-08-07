کشور های همسایه
جسد مرد مفقود شده بر روی یخچال در حال ذوب، پس از ۲۸سال پیدا شد
جسد مردی که ۲۸ سال قبل ناپدید شده بود، توسط یک چوپان محلی در منطقه کوهستان پاکستان پیدا شد
10 ساعت پیش

جسد ناصرالدین ۳۱ ساله، روز پنج‌شنبه گذشته توسط مردم محل در نزدیکی لبه یخچال طبیعی لیدی میدوز در حال آب شدن، در منطقه کوهستان خیبر پختونخوای پاکستان پیدا شد.

این جسد که به خوبی حفظ شده بود و هنوز کارت هویت همراه داشت، در تاریخ ۳۱ جولای توسط یک چوپان محلی پیدا شد و روز چهارشنبه به خاک سپرده شد.

ناصرالدین که تنها با یک نام شناخته می‌شد، شوهر و پدر دو فرزند بود.

خانواده او گفتند که وی و برادرش پس از یک اختلاف در روستای‌شان در سال ۱۹۹۷ به کوه‌ها فرار کردند، اما ناصرالدین در یک شکاف یخی سقوط کرد و پیدا نشد. اما برادرش زنده ماند،

از هیچ تلاشی فروگذار نشد

خانواده ناصرالدین که جسد او پس از ۲۸ سال در یک یخچال طبیعی در حال ذوب شدن در پاکستان پیدا شد، روز پنج‌شنبه گفتند که این کشف به آنها کمی آرامش بخشیده است.

ملک عبید، برادرزاده مرحوم، به خبرگزاری فرانسه از طریق تیلفون گفت: «خانواده ما هیچ تلاشی را برای پیدا کردن او در طول این سال‌ها فروگذار نکرد.»

او افزود: «عموها و پسرعموهای ما چندین بار به یخچال رفتند تا ببینند آیا جسد او پیدا می‌شود یا نه، اما در نهایت ناامید شدند، زیرا این کار ممکن نبود.»

عبید گفت: «بالاخره پس از پیدا شدن جسد او، کمی آرامش پیدا کردیم.»

یخچال‌های طبیعی در حال ذوب شدن

کوهستان منطقه‌ای کوهستانی است که دامنه‌های بیرونی هیمالیا در آن امتداد دارد.

پاکستان دارای بیش از ۱۳,۰۰۰ یخچال طبیعی است که این بیشتر از هر جای دیگر زمین به جز قطب‌ها است.

با این حال، افزایش دمای جهانی که به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی مرتبط است، باعث ذوب سریع این یخچال‌ها شده است.

