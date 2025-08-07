جسد ناصرالدین ۳۱ ساله، روز پنج‌شنبه گذشته توسط مردم محل در نزدیکی لبه یخچال طبیعی لیدی میدوز در حال آب شدن، در منطقه کوهستان خیبر پختونخوای پاکستان پیدا شد.

این جسد که به خوبی حفظ شده بود و هنوز کارت هویت همراه داشت، در تاریخ ۳۱ جولای توسط یک چوپان محلی پیدا شد و روز چهارشنبه به خاک سپرده شد.

ناصرالدین که تنها با یک نام شناخته می‌شد، شوهر و پدر دو فرزند بود.

خانواده او گفتند که وی و برادرش پس از یک اختلاف در روستای‌شان در سال ۱۹۹۷ به کوه‌ها فرار کردند، اما ناصرالدین در یک شکاف یخی سقوط کرد و پیدا نشد. اما برادرش زنده ماند،

از هیچ تلاشی فروگذار نشد

خانواده ناصرالدین که جسد او پس از ۲۸ سال در یک یخچال طبیعی در حال ذوب شدن در پاکستان پیدا شد، روز پنج‌شنبه گفتند که این کشف به آنها کمی آرامش بخشیده است.

ملک عبید، برادرزاده مرحوم، به خبرگزاری فرانسه از طریق تیلفون گفت: «خانواده ما هیچ تلاشی را برای پیدا کردن او در طول این سال‌ها فروگذار نکرد.»