یک بمب قدرتمند کنار جاده‌ای روز چهارشنبه یک موتر پولیس را در یکی از مناطق سابقاً تحت کنترول طالبان پاکستانی در شمال غرب پاکستان، در نزدیکی مرز با افغانستان، هدف قرار داد که در نتیجه آن حداقل دو افسر پولیس کشته و ۱۴ تن دیگر، که بیشترشان رهگذران بودند، زخمی شدند.

این حمله در شهر وانا، واقع در وزیرستان جنوبی، یکی از ولسوالی‌ های ایالت خیبر پختونخوا، رخ داد. به گفته آدم خان، رئیس پولیس محلی این حادثه در منطقه‌ای رخ داده که پیشتر شاهد فعالیت‌ های گسترده طالبان پاکستانی بوده است.

در هفته‌ های اخیر، خشونت‌ های تروریستی در این منطقه افزایش یافته و جان ده‌ ها تن از نیروهای امنیتی را گرفته است.