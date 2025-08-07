یک بمب قدرتمند کنار جادهای روز چهارشنبه یک موتر پولیس را در یکی از مناطق سابقاً تحت کنترول طالبان پاکستانی در شمال غرب پاکستان، در نزدیکی مرز با افغانستان، هدف قرار داد که در نتیجه آن حداقل دو افسر پولیس کشته و ۱۴ تن دیگر، که بیشترشان رهگذران بودند، زخمی شدند.
این حمله در شهر وانا، واقع در وزیرستان جنوبی، یکی از ولسوالی های ایالت خیبر پختونخوا، رخ داد. به گفته آدم خان، رئیس پولیس محلی این حادثه در منطقهای رخ داده که پیشتر شاهد فعالیت های گسترده طالبان پاکستانی بوده است.
در هفته های اخیر، خشونت های تروریستی در این منطقه افزایش یافته و جان ده ها تن از نیروهای امنیتی را گرفته است.
پاکستان همچنین در حال آماده گی برای یک عملیات نظامی در بجور، یکی دیگر از ولسوالی های شمال غربی، می باشد. عملیات های مشابه در سال های گذشته هزاران تن از ساکنان این مناطق را مجبور به ترک خانه هایشان کرده بود.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله بر پولیس را بر عهده نگرفته است، اما احتمال می رود که طالبان پاکستانی یا تحریک طالبان پاکستان در این حمله دست داشته باشد. این گروه معمولاً نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را در این منطقه هدف قرار می دهد.
تحریک طالبان پاکستان روابط نزدیکی با طالبان افغانستان دارد. طالبان افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، دوباره به قدرت رسیدند. از آن زمان، بسیاری از جنگجویان و رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفته اند و برخی از آن ها تحت حاکمیت طالبان به طور علنی زندگی می کنند. این وضعیت باعث تقویت این گروه در پاکستان شده است.