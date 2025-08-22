تورکیه روزجمعه سنگ تهداب یک پروژه بزرگ خط آهن درمسیرعمده ترانزیتی را که بخش استراتژیک دهلیز زنگزوردرشرق قفقازجنوبی را تشکیل میدهد، خواهد گذاشت.

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ترانسپورت و زیربناهای تورکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که خط آهن 224 کیلومتری قارس-ایغدیر-ارالیق-دیلوجو را به صفت یک ارتباط مهم درداخل دهلیز عمل میکند، آذربایجان را با منطقه نخچیوان وصل خواهد کرد.

اورال اوغلو اظهار داشت: « این خط آهن که ظرفیت سالانه 5.5 میلیون مسافر و 15 میلیون تن بار خواهد داشت، شامل پنج تونل خواهد بود.» او همچنان اضافه کرد که 2.79 میلیارد دالر تمویل مالی خارجی از طریق کار رهبری شده توسط وزارت خزانه داری و مالیه تورکیه تأمین شده است.

این اعلامیه صرفا ظرف چند روزبعد از یک نشست سه جانبه صورت گرفت که در آن الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بیانیه مشترک را در کاخ سفید امضا کردند.

این توافقنامه تعهد میکند که به درگیری چندین دهه ای بین آذربایجان و ارمنستان پایان میدهد، روابط را عادی می سازد و مسیرهای ترانسپورتی از جمله دهلیز زنگزور را بازگشایی خواهدکرد.