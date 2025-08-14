تروریستان یک پایپ لاین گاز مهم را در شمال غرب پاکستان منفجر کرده اند که باعث قطع عرضه گاز به بزرگ ترین نقطه این کشور، پنجاب، شده است. پولیس این موضوع را تأیید کرده است.
این حادثه که تازه ترین مورد از سلسله انفجارهای مشابه در ماه های اخیر است، در ولسوالی لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. امیر خان، سخنگوی پولیس محلی، روز چهارشنبه به رسانه ها گفت که تروریستان مواد منفجره را در پایپ لاین جاسازی نموده و آن را منفجر کرده اند.
وی افزود که این انفجار باعث قطع عرضه گاز به منطقه میانوالی در پنجاب شده است. این چهارمین حمله در همین محل در کمتر از سه ماه گذشته بوده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
با این حال، نیروهای امنیتی تحریک طالبان پاکستان (TTP) را مسئول این حمله می دانند. این گروه سابقه طولانی در حمله به نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی دارد.
نیروهای امنیتی عملیات جستجو را در منطقه برای یافتن عاملان این حادثه آغاز کرده اند. لکی مروت از دیرباز یکی از مراکز اصلی تروریزم و خشونت بوده و تحریک طالبان پاکستان در سال های اخیر چندین حمله بر نیرو های امنیتی، به ویژه افسران پولیس، انجام داده است.