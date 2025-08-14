تروریستان یک پایپ لاین گاز مهم را در شمال غرب پاکستان منفجر کرده‌ اند که باعث قطع عرضه گاز به بزرگ ‌ترین نقطه این کشور، پنجاب، شده است. پولیس این موضوع را تأیید کرده است.

این حادثه که تازه ‌ترین مورد از سلسله انفجارهای مشابه در ماه ‌های اخیر است، در ولسوالی لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. امیر خان، سخنگوی پولیس محلی، روز چهارشنبه به رسانه‌ ها گفت که تروریستان مواد منفجره را در پایپ لاین جاسازی نموده و آن را منفجر کرده ‌اند.

وی افزود که این انفجار باعث قطع عرضه گاز به منطقه میانوالی در پنجاب شده است. این چهارمین حمله در همین محل در کمتر از سه ماه گذشته بوده است.