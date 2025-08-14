کشور های همسایه
تروریست ها یک پایپ لاین بزرگ گاز را در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان منفجر کردند
یک انفجار در لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا باعث قطع عرضه گاز به پنجاب شد
/ Reuters
14 اوت 2025

تروریستان یک پایپ لاین گاز مهم را در شمال غرب پاکستان منفجر کرده‌ اند که باعث قطع عرضه گاز به بزرگ ‌ترین نقطه این کشور، پنجاب، شده است. پولیس این موضوع را تأیید کرده است.

این حادثه که تازه ‌ترین مورد از سلسله انفجارهای مشابه در ماه ‌های اخیر است، در ولسوالی لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. امیر خان، سخنگوی پولیس محلی، روز چهارشنبه به رسانه‌ ها گفت که تروریستان مواد منفجره را در پایپ لاین جاسازی نموده و آن را منفجر کرده ‌اند.

وی افزود که این انفجار باعث قطع عرضه گاز به منطقه میانوالی در پنجاب شده است. این چهارمین حمله در همین محل در کمتر از سه ماه گذشته بوده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

با این حال، نیروهای امنیتی تحریک طالبان پاکستان (TTP) را مسئول این حمله می ‌دانند. این گروه سابقه طولانی در حمله به نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی دارد.

نیروهای امنیتی عملیات جستجو را در منطقه برای یافتن عاملان این حادثه آغاز کرده ‌اند. لکی مروت از دیرباز یکی از مراکز اصلی تروریزم و خشونت بوده و تحریک طالبان پاکستان در سال‌ های اخیر چندین حمله بر نیرو های امنیتی، به‌ ویژه افسران پولیس، انجام داده است.

