قاسم علی خان، افسر پولیس شهر پیشاور، گفت که در این تبادل آتش یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

دو حمله دیگر در شب بر ایست ‌های بازرسی پولیس در منطقه لجبوک ولسوالی دیر پایین و در ولسوالی بنو صورت گرفت. در لجبوک یک پولیس کشته شد، اما در بنو تلفاتی گزارش نشد.

تحریک طالبان پاکستان (TTP)، یک گروه تروریستی در این کشور، از سال ۲۰۰۷ علیه دولت می‌ جنگد تا حکومت را سرنگون کرده و قوانین اسلامی مورد نظر خود را جایگزین کند.

حملات این گروه پس از لغو آتش ‌بس با دولت پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۲ شدت گرفت.

به گفته انستیتوت مطالعات صلح پاکستان، یک سازمان مستقل در سال ۲۰۲۴، این گروه تروریستی ۳۳۵ حمله در سراسر کشور انجام داد که منجر به کشته شدن ۵۲۰ نفر شد.