به گفته مقامات در نتیجه یک سلسله حملات تروریستی بر پولیس پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور، پنج پولیس کشته شده و هشت تن دیگر نیز زخمی شدند.
پولیس اعلام کرد که این حملات در چهار مورد صورت گرفت که سه مورد آن به تلفات پولیس انجامید.
بیشتر تلفات و زخمی ها در یک حمله در ولسوالی دیر بالا رخ داد، زمانی که مردان مسلح صبح پنجشنبه بر یک موتر پولیس در حال گزمه حمله کردند.
اسماعیل خان، یک مقام پولیس، گفت که در این حمله سه پولیس کشته و هفت تن دیگر نیز زخمی شدند.
در حومه پیشاور، در منطقه حسن خیل، مردان مسلح با استفاده از سلاح های ماشیندار بر یک ایستگاه پولیس تیراندازی کردند.
قاسم علی خان، افسر پولیس شهر پیشاور، گفت که در این تبادل آتش یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد.
دو حمله دیگر در شب بر ایست های بازرسی پولیس در منطقه لجبوک ولسوالی دیر پایین و در ولسوالی بنو صورت گرفت. در لجبوک یک پولیس کشته شد، اما در بنو تلفاتی گزارش نشد.
تحریک طالبان پاکستان (TTP)، یک گروه تروریستی در این کشور، از سال ۲۰۰۷ علیه دولت می جنگد تا حکومت را سرنگون کرده و قوانین اسلامی مورد نظر خود را جایگزین کند.
حملات این گروه پس از لغو آتش بس با دولت پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۲ شدت گرفت.
به گفته انستیتوت مطالعات صلح پاکستان، یک سازمان مستقل در سال ۲۰۲۴، این گروه تروریستی ۳۳۵ حمله در سراسر کشور انجام داد که منجر به کشته شدن ۵۲۰ نفر شد.