تعداد قربانیان سیلاب در پاکستان از ۳۰۰ نفر گذشت، زیرا باران‌های شدید همچنان شمال این کشور را درگیر ک
پس از شدت بارندگی، بیشتر باشندگان وحشت‌زده به مناطق بلندتر فرار می‌کنند؛ ماشین‌های حفاری در حال کار برای برداشتن گل و لای و درختان افتاده هستند
18 اوت 2025

باران‌های شدید در شمال غرب پاکستان عملیات نجات و امدادرسانی را برای چندین ساعت در روز دوشنبه متوقف کرد، اما این عملیات در منطقه‌ای که سیلاب‌های ناگهانی از روز جمعه تاکنون جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفته است، دوباره از سر گرفته شد.

به گفته اداره ملی مدیریت بحران، این باران‌های شدید باعث تلفات جانی و خسارات گسترده در چندین اولسوالی شمالی شده است و بیشتر قربانیان در اثر سیلاب‌های ناگهانی جان خود را از دست داده‌اند.

در مناطق کوهستانی، باران‌ها باعث سیلاب‌های ناگهانی و لغزش گل و سنگ شدند که خانه‌ها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و اموال مردم را با خود بردند.

ساحل خان، دانشجوی ۲۴ ساله، به تلویزیون رویترز گفت: «این صحنه مانند روز قیامت بود. همه ترسیده‌اند. اطفال وحشت‌زده‌اند و نمی‌توانند بخوابند.»

اولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده است و بیش از ۲۰۰ نفر در این منطقه جان باخته‌اند.

اداره مدیریت بحران ایالتی خیبر پختونخوا روز دوشنبه اعلام کرد که ۸۰۰ میلیون روپیه پاکستانی (حدود ۲.۸۲ میلیون دالر) به عنوان کمک‌های اضطراری به ادارات اولسوالی‌های آسیب‌دیده اختصاص داده شده است. این تصمیم به دستور حکومت ایالتی گرفته شده است.

علاوه بر این، یک صندوق امدادی جداگانه به مبلغ ۵۰۰ میلیون روپیه (حدود ۱.۷۶ میلیون دالر) برای اولسوالی بونیر در نظر گرفته شده است.

باران‌های شدید در مناطق سیل‌زده، از جمله بونیر، تیم‌های نجات را مجبور کرد که عملیات امدادرسانی را برای چندین ساعت در روز دوشنبه متوقف کنند. یک مقام دولتی محلی به نام عابد وزیر به رویترز گفت: «اولویت ما اکنون باز کردن جاده‌ها، ایجاد پل‌ها و رساندن کمک‌ها به مردم آسیب‌دیده است.»

شاهدان عینی به  رویترز گزارش دادند که ساکنان روستای بیشونای کلای در اولسوالی بونیر پس از آن که یک کانال آب که قبلاً طغیان کرده و خسارات زیادی وارد کرده بود، دوباره با باران‌های تازه شروع به بالا آمدن کرد،  و مردم به مناطق مرتفع‌تر فرار کردند.

تیمهای نجات‌ازجانب حکومت محلی، اداره مدیریت بحران و اردو با استفاده از ماشین‌های حفاری جاده‌ها و خیابان‌ها را از گل، درختان افتاده و پایه‌های برق پاکسازی کردند.

وزیر اطلاعات، عطاالله تارار، در یک پیام ویدیویی ضبط‌شده در روز دوشنبه اعلام کرد که کالاهای امدادی به مناطق آسیب‌دیده ارسال شده است. او گفت: «نجات، امدادرسانی و بازسازی مناطق سیل‌زده یک وظیفه ملی است.»

اداره مدیریت بحران اعلام کرد که کالاهای امدادی شامل غذا، ادویه، کمپل، خیمه، جنراتور برق و پمپ‌های تخلیه آب می‌باشد.

به گفته مقامات، بونیر که سه ساعت و نیم از پایتخت اسلام‌آباد فاصله دارد، با یک پدیده نادر به نام «ابرترکیدن» مواجه شد که در آن بیش از ۱۰۰ میلی‌متر باران در یک ساعت در یک منطقه کوچک می‌بارد.

در بونیر، بیش از ۱۵۰ میلی‌متر باران تنها در یک ساعت صبح روز جمعه بارید.

مقامات اعلام کردند که انتظار می‌رود باران‌های شدید بیشتری تا اوایل ماه سپتامبر در سراسر پاکستان ادامه یابد.

اداره مدیریت بحران روز یکشنبه اعلام کرد: «سیستم فعلی آب و هوا در منطقه پاکستان فعال است و ممکن است در ۲۴ ساعت آینده بارندگیها شدت یابد.»

باران‌های سیل‌آسا و سیلاب‌های موسمی این فصل از اواخر ماه جون تاکنون جان ۶۵۷ نفر را در سراسر پاکستان گرفته است.

