باران‌های شدید در شمال غرب پاکستان عملیات نجات و امدادرسانی را برای چندین ساعت در روز دوشنبه متوقف کرد، اما این عملیات در منطقه‌ای که سیلاب‌های ناگهانی از روز جمعه تاکنون جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفته است، دوباره از سر گرفته شد.

به گفته اداره ملی مدیریت بحران، این باران‌های شدید باعث تلفات جانی و خسارات گسترده در چندین اولسوالی شمالی شده است و بیشتر قربانیان در اثر سیلاب‌های ناگهانی جان خود را از دست داده‌اند.

در مناطق کوهستانی، باران‌ها باعث سیلاب‌های ناگهانی و لغزش گل و سنگ شدند که خانه‌ها، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و اموال مردم را با خود بردند.

ساحل خان، دانشجوی ۲۴ ساله، به تلویزیون رویترز گفت: «این صحنه مانند روز قیامت بود. همه ترسیده‌اند. اطفال وحشت‌زده‌اند و نمی‌توانند بخوابند.»

اولسوالی بونیر بیشترین آسیب را دیده است و بیش از ۲۰۰ نفر در این منطقه جان باخته‌اند.

اداره مدیریت بحران ایالتی خیبر پختونخوا روز دوشنبه اعلام کرد که ۸۰۰ میلیون روپیه پاکستانی (حدود ۲.۸۲ میلیون دالر) به عنوان کمک‌های اضطراری به ادارات اولسوالی‌های آسیب‌دیده اختصاص داده شده است. این تصمیم به دستور حکومت ایالتی گرفته شده است.

علاوه بر این، یک صندوق امدادی جداگانه به مبلغ ۵۰۰ میلیون روپیه (حدود ۱.۷۶ میلیون دالر) برای اولسوالی بونیر در نظر گرفته شده است.

باران‌های شدید در مناطق سیل‌زده، از جمله بونیر، تیم‌های نجات را مجبور کرد که عملیات امدادرسانی را برای چندین ساعت در روز دوشنبه متوقف کنند. یک مقام دولتی محلی به نام عابد وزیر به رویترز گفت: «اولویت ما اکنون باز کردن جاده‌ها، ایجاد پل‌ها و رساندن کمک‌ها به مردم آسیب‌دیده است.»

شاهدان عینی به رویترز گزارش دادند که ساکنان روستای بیشونای کلای در اولسوالی بونیر پس از آن که یک کانال آب که قبلاً طغیان کرده و خسارات زیادی وارد کرده بود، دوباره با باران‌های تازه شروع به بالا آمدن کرد، و مردم به مناطق مرتفع‌تر فرار کردند.

تیمهای نجات‌ازجانب حکومت محلی، اداره مدیریت بحران و اردو با استفاده از ماشین‌های حفاری جاده‌ها و خیابان‌ها را از گل، درختان افتاده و پایه‌های برق پاکسازی کردند.