گروه مقاومت فلسطینی حماس ماه گذشته اعلام کرد که پیشنهاد ارائه شده توسط میانجی ها را تایید کرده و با ایجاد یک اداره ملی مستقل متشکل از تکنوکرات ها برای اداره غزه موافقت کرده و منتظر پاسخ اسرائیل به این پیشنهاد است.
گروه مقاومت فلسطینی حماس طی بیانیه ای اعلام داشت که: "حماس هنوز هم منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهادی است که توسط میانجی ها در تاریخ ۱۸ اگست ارائه شده و ازجانب ما پذیرفته شده است."
دراین اعلامیه بیانگرآمادگی حماس درجهت یک توافق جامعی که شامل آزادی تعداد معینی از زندانیان فلسطینی در زندان های اسرائیل در بدل آزادی تمام زندانیان اسرائیلی خواهد بود، تاکید میگردد.
این طرح همچنین خواستار پایان دادن به نسل کشی درغزه، خروج کامل نیروهای اسرائیلی، بازگشایی گذرگاه های مرزی برای اجازه عبور کمک های حیاتی و آغاز روند بازسازی بوده است.
حماس اظهار داشت که پذیرش یک اداره تکنوکرات که مقامات اسرائیلی آنرا "روز بعد" توصیف کردند، یک تلاش برای پاسخ به این پرسش بود که چه کسی بعد از جنگ غزه را اداره خواهدکرد، اما این به وضوح روشن است که اسرائیل این پرسش را بهانه ای برای طولانی ساختن قتل عام خود در غزه ذکر کرده بود.
این بیانیه دررسانههای اسرائیلی به تعقیب گزارشهایی منتشرشد که گویا بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر نتانیاهو با وجود صدور حکم دستگیری اش از سوی محکمه ای جزای بینالمللی، از یک توافق ساده وجزئی دست برداشته و اکنون خواهان توافق جامع شده است.
همچنان رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه گفت: «تمام سربازان اسرائیلی که در غزه زندانی هستند باید آزاد شوند.»
حماس و الفتح در جریان مذاکراتی که در دیسامبر سال گذشته در قاهره برگزار شد، توافق کردند که کمیته ای برای مدیریت غزه ایجاد کنند. اما، اداره فلسطین این طرح را رد کرد و اصرار داشت که اداره قلمرو را تماما خود به عهده خواهد گرفت.
قتل عام در غزه بخش اعظم منطقه را به ویرانه مبدل ساخته است.
حمله تقریبا دو ساله ای اسرائیل باعث کشته شدن بیش از ۶۳ هزار فلسطینی شد، بخش بزرگی از جمعیت را آواره کرد و این منطقه را به آستانه قحطی سوق داد.
حماس تعهد خود را به ایجاد فوری یک "اداره مستقل ملی متشکل از تکنوکرات ها" اعلام کرد تا مسئولیت تمام بخش های دولت را به عهده بگیرد.