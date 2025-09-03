امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه با انتقاد از تصمیم امریکا مبنی بر رد ویزه به مقامهای فلسطینی در آستانه نشست بلندپایه سازمان ملل متحد درباره منازعه اسرائیل و فلسطین، این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند.
مکرون، روزسه شنبه بیانیه ای را در پلاتفورم X رسانه اجتماعی مستقر در ایالات متحده منتشر کرده و گفت: "تصمیم ایالات متحده برای رد ویزه به مقامات فلسطینی قابل قبول نیست، ما خواهان پس گرفتن این گام و تضمین نمایندگی فلسطین مطابق به توافقنامه کشور میزبان هستیم."
مکرون اظهار داشت که او با ولیعهد سعودی محمد بن سلمان دیدار کرده است، کسیکه او در 22 سپتمبر کنفرانس راه حل دو کشوری را در نیویارک مشترکا ریاست خواهد کرد. مکرون گفت: "هدف ما واضح است: بدست آوردن گسترده ترین حمایت بین المللی ممکن برای یک راه حل دوکشوری، یگانه مسیری که میتواند آرزوهای مشروع هر دوطرفهای اسرائیلی و فلسطینی را برآورده سازد، بوده است."
رییسجمهورفرانسه تأکیدکردکه آتشبس دایمی، رهایی تمامی گروگانها، انتقال کمکهای بزرگ بشردوستانه به غزه و اعزام ماموریت ثبات در منطقه از پیششرطهای صلح بوده است.
اوهمچنان تاکید کرد که گروه مقاومت فلسطینی حماس باید خلع سلاح و از اداره غزه خارج شده و موازی با آن، اداره فلسطین باید تقویت و اصلاح گردد.
اوگفت: " تلاش هیچ حمله ای، برای الحاق یا بیجا شدن اجباری جمعیت نمیتواند حرکتی را که ما با ولیعهد و بسیاری از شرکا قبلاً به آن پیوسته اند در نظرگرفته ایم، بشکند."
به گفته مکرون، این کنفرانس در نظر دارد تا یک "نقطه عطف سرنوشت ساز" برای صلح و امنیت در منطقه بمیان بیاید.
هفته گذشته، واشنگتن ویزه ای مقامات ارشد فلسطینی ازجمله محمود عباس رئیس جمهورفلسطین را لغو کرد ومانع سفر آنها به نیویارک برای نشستهای سازمان ملل شد. این پیشرفت درحالی اتفاق می افتد که بسیاری از کشورهای اروپایی در حال آمادگی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین هستند.
اسرائیل ازاکتوبر2023 تا حالا بیشتراز63,500 فلسطینی را درغزه به شهادت رسانیده است. این حملات نسل کشی غزه را ویران کرده و هم اکنون یک شهر دست و گریبان با فقر و گرسنگی وجود دارد.
درماه نوامبر گذشته، محکمه ای بین المللی جز حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوا گالانت، وزیر دفاع پیشین را به دلیل انجام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در غزه مرتکب شده اند، صادر کرد.
همچنان اسرائیل به دلیل انجام جنگ خانمان سوزش در غزه با یک دوسیه ای نسل کشی در محکمه بین المللی قضا روبرو است.