Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τις δηλώσεις του σχετικά με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και ότι είναι καθήκον της ανθρωπότητας να προχωρήσει πέρα από την απλή έκφραση ανησυχίας για τα γεγονότα.
Τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για να υποχρεωθεί το Ισραήλ να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και λύση δύο κρατών.
Η Τουρκία συνεχίζει να αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολαβητών για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή και να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε ο Ερντογάν.