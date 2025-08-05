Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τις δηλώσεις του σχετικά με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και ότι είναι καθήκον της ανθρωπότητας να προχωρήσει πέρα από την απλή έκφραση ανησυχίας για τα γεγονότα.