ΤΟΥΡΚΙΑ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για τη στάση του σχετικά με την Παλαιστίνη
Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζει τη σημασία της λήψης μέτρων για την υποχρέωση του Ισραήλ να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και λύση δύο κρατών
Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για τη στάση του σχετικά με την Παλαιστίνη
Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για τη στάση του σχετικά με την Παλαιστίνη / Reuters
5 Αύγουστος 2025

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τις δηλώσεις του σχετικά με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και ότι είναι καθήκον της ανθρωπότητας να προχωρήσει πέρα από την απλή έκφραση ανησυχίας για τα γεγονότα.

recommended

Τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων για να υποχρεωθεί το Ισραήλ να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και λύση δύο κρατών.

Η Τουρκία συνεχίζει να αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολαβητών για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή και να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us