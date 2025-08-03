Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), Ερσίν Τατάρ, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λεφκόσα, και συζήτησαν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Σε ανάρτηση του μετά τη συνάντηση, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι συζήτησαν «βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας-ΤΔΒΚ σε κάθε τομέα», καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις, τη μελλοντική οικονομική συνεργασία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος παραβρέθηκε επίσης στην τελετή παράδοσης υπηρεσιακών αστυνομικών οχημάτων Τουρκίας-ΤΔΒΚ.

Στην ομιλία του, ο Γιλμάζ είπε ότι τίμησαν με υπερηφάνεια την 454η επέτειο της κατάκτησης της Κύπρου, καθώς και τις επετείους ίδρυσης της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης και της Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας, οι οποίες εορτάζονται την 1η Αυγούστου ως Ημέρα Κοινωνικής Αντίστασης.

Υπογράμμισε ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων σε όλους τους τομείς, από την παιδεία έως την υγεία, από τις μεταφορές έως τις υποδομές και από την ενέργεια έως τη γεωργία.

Ο Γιλμάζ σημείωσε ότι η συνεργασία Τουρκίας-ΤΔΒΚ περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τον συντονισμό κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και την παροχή εξοπλισμού και οχημάτων.

«Στο πλαίσιο του πνεύματος συνεργασίας Τουρκίας-ΤΔΒΚ, θέτουμε σήμερα σε υπηρεσία 29 νέα οχήματα, 24 υπηρεσιακά και 5 πυροσβεστικά οχήματα», δήλωσε.

«Από τα 24 υπηρεσιακά αστυνομικά οχήματα που δωρίσαμε, τα 12 παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης».

Ο Γιλμάζ ανέφερε ότι, εκτός από τα οχήματα, παρασχέθηκαν επίσης 19 είδη τεχνικού εξοπλισμού, σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων, κινητά συστήματα, υποστήριξη υποδομών πληροφορικής και στολές για τους μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας, ενισχύοντας τόσο τη θεσμική ικανότητα όσο και τις συνθήκες εργασίας στο πεδίο.