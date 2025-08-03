ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεργασία Τουρκίας και ΤΔΒΚ στην ασφάλεια, την ετοιμότητα για κρίσεις και την ψηφιακή διακυβέρνηση
Ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ ανέφερε ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων σε όλους τους τομείς.
Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΤΔΒΚ, Ερσίν Τατάρ. / AA
3 Αύγουστος 2025

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), Ερσίν Τατάρ, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λεφκόσα, και συζήτησαν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Σε ανάρτηση του μετά τη συνάντηση, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι συζήτησαν «βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας-ΤΔΒΚ σε κάθε τομέα», καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις, τη μελλοντική οικονομική συνεργασία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος παραβρέθηκε επίσης στην τελετή παράδοσης υπηρεσιακών αστυνομικών οχημάτων Τουρκίας-ΤΔΒΚ.

Στην ομιλία του, ο Γιλμάζ είπε ότι τίμησαν με υπερηφάνεια την 454η επέτειο της κατάκτησης της Κύπρου, καθώς και τις επετείους ίδρυσης της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης και της Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας, οι οποίες εορτάζονται την 1η Αυγούστου ως Ημέρα Κοινωνικής Αντίστασης.

Υπογράμμισε ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων σε όλους τους τομείς, από την παιδεία έως την υγεία, από τις μεταφορές έως τις υποδομές και από την ενέργεια έως τη γεωργία.

Ο Γιλμάζ σημείωσε ότι η συνεργασία Τουρκίας-ΤΔΒΚ περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τον συντονισμό κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και την παροχή εξοπλισμού και οχημάτων.

«Στο πλαίσιο του πνεύματος συνεργασίας Τουρκίας-ΤΔΒΚ, θέτουμε σήμερα σε υπηρεσία 29 νέα οχήματα, 24 υπηρεσιακά και 5 πυροσβεστικά οχήματα», δήλωσε.

«Από τα 24 υπηρεσιακά αστυνομικά οχήματα που δωρίσαμε, τα 12 παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης».

Ο Γιλμάζ ανέφερε ότι, εκτός από τα οχήματα, παρασχέθηκαν επίσης 19 είδη τεχνικού εξοπλισμού, σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων, κινητά συστήματα, υποστήριξη υποδομών πληροφορικής και στολές για τους μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας, ενισχύοντας τόσο τη θεσμική ικανότητα όσο και τις συνθήκες εργασίας στο πεδίο.

«Έχει δημιουργηθεί μια κεντρική μονάδα. Με την ενσωμάτωση του συστήματος GöçNet και έξι κινητών οχημάτων μετανάστευσης, η ασφάλεια των συνόρων στην ΤΔΒΚ είναι πλέον πολύ πιο ισχυρή και οι προσπάθειες κατά της παράτυπης μετανάστευσης είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, καθώς εντείνουμε αυτό τον αγώνα και στην Τουρκία», πρόσθεσε.

Ετοιμότητα έναντι των καταστροφών

Ο αντιπρόεδρος παρέστη επίσης στα εγκαίνια του Κέντρου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σεισμών της ΤΔΒΚ στην πρωτεύουσα Λεφκόσα, το οποίο ιδρύθηκε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) της Τουρκίας.

Ο Γιλμάζ δήλωσε υπερήφανος για το έργο της AFAD και ανέφερε ότι θα μοιραστούν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της Τουρκίας με την ΤΔΒΚ.

Σημειώνοντας ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε σεισμογενείς ζώνες, υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των σταδίων ενός σεισμού.

Ο Γιλμάζ ανέφερε επίσης σε ανάρτηση του στο X ότι το κέντρο, ενισχυμένο με λογισμικό που έχει αναπτυχθεί με εθνικές δυνατότητες, έχει προσφέρει στην ΤΔΒΚ μια υποδομή ανάλυσης σεισμών που βασίζεται στην επιστήμη και στα δεδομένα.

«Το σύστημα προσφέρει κρίσιμες δυνατότητες όχι μόνο για την παρακολούθηση, αλλά και για την έγκαιρη προειδοποίηση, την εκτίμηση ζημιών και τη διαχείριση κρίσεων», σημείωσε.

Στην ομιλία του στην τελετή εγκαινίων, ο Πρόεδρος της ΤΔΒΚ, Ερσίν Τατάρ, υπογράμμισε τη σημασία της ετοιμότητας σε όλους τους θεσμούς απέναντι σε καταστροφές και ευχαρίστησε την Τουρκία για τις ενέργειες της με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΤΔΒΚ.

