Η Τουρκία τιμά την 50ή επέτειο από την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, της ιδρυτικής συμφωνίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

«Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, η οποία υπογράφηκε το 1975 στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για τη μείωση των εντάσεων και των διαφορών μεταξύ των αντίπαλων μπλοκ, έθεσε τα θεμέλια μιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας βασισμένης στον διάλογο και τη συνεργασία σε μια ευρεία περιοχή που εκτείνεται σε ολόκληρη την ευρωατλαντική και ευρασιατική γεωγραφία, με τις βασικές αρχές της που εξακολουθούν να ισχύουν», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή.

Η Τουρκία έχει υποστηρίξει τη διαδικασία από την αρχή, ως ένα από τα πρώτα κράτη που υπέγραψαν την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, σημείωσε το υπουργείο.

«Ως εκ τούτου, η Τουρκία όχι μόνο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, αλλά συνέβαλε επίσης ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας βασισμένης στις αρχές του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το ΥΠΕΞ.