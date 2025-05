El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó enérgicamente las incursiones israelíes en el recinto de Al-Aqsa en Jerusalén, afirmando que la mezquita y su complejo, que incluye la Cúpula de la Roca, son un todo indivisible que pertenece únicamente a los musulmanes.

“Al Haram al Sharif, que incluye la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, es un conjunto sagrado de 144 acres que pertenece solo al islam”, declaró durante su discurso en la 3ª Bienal Internacional Yeditepe en Estambul. “No permitiremos que se socave su unidad ni su santidad”, añadió.

Erdogan reafirmó que Al-Aqsa constituye una “línea roja” para Türkiye que jamás será cruzada, y exigió a Israel que detenga de inmediato todas las provocaciones, redadas y ataques contra el lugar sagrado.

Incursión masiva de colonos

Las declaraciones del presidente Erdogan se producen tras una nueva ola de irrupciones de colonos israelíes en el recinto sagrado, ubicado en la Jerusalén Oriental ocupada. Según la Dirección de Dotaciones Islámicas de Jerusalén, al menos 1.220 colonos ilegales forzaron su entrada al complejo el martes, escoltados por la policía israelí, en el marco del tercer día de la festividad judía de Pésaj.

Testigos indicaron que los colonos ingresaron por la Puerta de Al-Mugarba, en el sector occidental del recinto. Otros 1.149 lo hicieron el lunes y 494 el domingo, elevando a más de 2.800 las incursiones en solo tres días.

La Mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, ha sido blanco de 13.064 irrupciones de colonos solo en el primer trimestre de 2025, según cifras del gobernador de Jerusalén. Desde 2003, Israel permite estas visitas casi a diario, salvo los viernes y sábados, desafiando las sensibilidades religiosas y el statu quo histórico del lugar.

“Defender Palestina es defender la humanidad”

Poco antes, durante una reunión parlamentaria en respaldo a Palestina, Erdogan alzó la voz contra el genocidio en Gaza y calificó la pasividad de la comunidad internacional como “un colapso moral”.

“Defender la causa palestina no es solo estar del lado del oprimido”, afirmó. “Es defender la humanidad, la justicia y la paz.” Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 51.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino.

El presidente turco calificó la campaña militar israelí en Gaza y Cisjordania ocupada como “una locura de violencia” que no distingue entre civiles, niños, mujeres o ancianos. “Incluso se asesinan periodistas mientras los medios internacionales callan. Se masacra a niños mientras los defensores de derechos humanos miran en silencio”, denunció.

Erdogan lanzó duras críticas contra los países occidentales, a los que acusó de hipocresía e inacción. “Aquellos que presumen de defender la libertad, los derechos y la ley han jugado a no ver, no oír y no hablar frente a la política de masacres de Israel”, dijo.

Señaló además el doble rasero con respecto a las sanciones internacionales: “Estados que aplican sanciones por incidentes menores, ¿dónde están ahora ante la barbarie israelí?”, cuestionó.

“Un orden global que ignora al oprimido solo sirve al opresor”

El mandatario advirtió sobre el colapso del sistema internacional de justicia: “La ley internacional ha dejado de ser un instrumento de justicia para convertirse en una herramienta del poderoso”. También lamentó la falta de acción del mundo islámico. “Con dolor en el alma lo digo: el mundo islámico ha fracasado en su responsabilidad”, declaró.

Erdogan subrayó que al menos 212 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el inicio del genocidio, lo que convierte este conflicto en el periodo más letal para los profesionales de la prensa en la historia reciente.

“Hace solo unos días, una periodista fue martirizada junto a diez miembros de su familia —ejecutada por decir la verdad”, relató.

TRT Global - Israel desplaza a medio millón de palestinos en Gaza y la convierte en “una fosa común” La ONU denuncia que al menos 500.000 palestinos han sido desplazados en Gaza desde que Israel rompió el frágil alto el fuego hace casi un mes. Mientras, Médicos Sin Fronteras acusa a Tel Aviv de convertir el enclave en una “fosa común”. 🔗

“El hambre como arma de guerra”

El líder de Türkiye además acusó a Israel de usar el hambre como método de exterminio sistemático. “A los que no pueden matar con bombas, les cortan el agua, los alimentos y los medicamentos”, dijo.

También rechazó que se etiquete como terrorismo la resistencia palestina: “Quienes callaron ante la masacre ahora califican de terrorismo la legítima defensa del pueblo gazatí, normalizando así el genocidio.”

Erdogan alertó sobre la expansión regional del conflicto, mencionando los recientes ataques israelíes en Siria y Líbano. “Las acciones del gobierno de Netanyahu no buscan la paz ni la estabilidad en Oriente Medio. Esta locura debe detenerse ya, o las llamas alcanzarán a quienes hoy las avivan”, advirtió.

Finalmente, rechazó cualquier intento de desplazar a los palestinos de su tierra ancestral: “Cualquier propuesta que implique el exilio del pueblo palestino no tiene valor para nosotros.”

Türkiye, aseguró, no dará marcha atrás: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los palestinos vivan libres en su patria. Aunque estemos solos, seguiremos defendiendo la causa palestina.”

Desde que Israel reanudó su ofensiva militar en Gaza en marzo, tras una tregua de dos meses, más de 1.600 palestinos han perdido la vida, según cifras del Ministerio de Salud local.

Este repunte de violencia se suma al desastre humanitario que arrastra el territorio palestino desde octubre de 2023, cuando comenzó la operación militar: más de 51.000 palestinos han sido asesinados, en su mayoría mujeres y niños. Gaza está en ruinas, con gran parte de su población desplazada y miles de heridos sin acceso a servicios médicos.

Como consecuencia, en noviembre de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el enclave. Al mismo tiempo, Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un juicio histórico que podría obligar al país a rendir cuentas por sus actos.