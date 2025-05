CLIMA 10 min de lectura Petróleo en el Amazonas, sangre negra Petróleo en el Amazonas, sangre negra El Lote 192 es una extensión de selva amazónica en el norte de Perú. Es el mayor yacimiento petrolero del país y desde 1970 escenario de una tragedia humana y medioambiental. El Lote 192 es una extensión de selva amazónica en el norte de Perú. Es el mayor yacimiento petrolero del país y desde 1970 escenario de una tragedia humana y medioambiental. Reproducir artículo Your browser does not support the audio element. Compartir

More than 2,000 sites were contaminated in the last 70 years by oil companies in the northern Amazon in Peru. / Getty Images