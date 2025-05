“Empecé a ver series turcas hace años”, recuerda Mayte Martínez, española y experta en mercadeo, quien vive desde hace años en Estados Unidos. “Todo empezó a raíz de una visita a Estambul. Me fascinó su cultura, la comida y sus paisajes maravillosos. Eso hace que las series, aparte de exóticas, me parezcan muy interesantes. No siguen la monotonía de las series de Hollywood. Las historias son más apasionantes y te atrapan desde el principio. Hay acción, drama y romance. Creo que por eso las series turcas están de moda”.

Amores imposibles, familia, dramas y aventuras son algunos de los componentes de cualquier telenovela. Si a esto le sumamos la mezcla de tradiciones turcas con la modernidad de nuestro tiempo, el exotismo de un país que acerca Oriente a Occidente y una hábil narración de las emociones del ser humano para mantener al espectador en vilo, tenemos la clave de las “dizis” –series turcas–, un producto que ha conquistado el mundo.

Hoy Türkiye es el tercer mayor exportador de series de televisión a nivel global, solo por detrás de países consolidados en la industria del entretenimiento como Estados Unidos y Reino Unido.

Telenovelas turcas: más parecidos de lo que pensamos El auge de la producción de telenovelas de origen turco ha llenado las pantallas del mundo con las historias humanas y románticas. 🔗

El hecho de que estas producciones tengan cientos de capítulos y que su emisión se produzca a través de plataformas de streaming, donde el espectador puede elegir para verla el momento que quiera, ha ayudado a fortalecer su repercusión en Estados Unidos. Además, las “dizis” ya pueden verse en español en un puñado de cadenas, algo que dio el respaldo definitivo para su triunfo entre la audiencia hispanoparlante de EE.UU.

De hecho, el lanzamiento en Estados Unidos de la telenovela “La hija del embajador” en español, a través de la cadena Univision en febrero de 2021, obtuvo un seguimiento de más de nueve millones de televidentes mensuales de habla hispana. Todo un éxito con el objetivo de afianzarse como un boom entre la audiencia latina, que representa el 19% de la población estadounidense. Es decir, 63 millones de personas.

Caída de prejuicios y hechos históricos

“Estas series rompen los esquemas y algunos prejuicios que tenemos con la sociedad turca, al pensar que son personas más conservadoras”, explica Cris Dulcey, socióloga colombiana residente en Maryland, a TRT Español. “Sin embargo, cuando ves las series te das cuenta de que hay algunas como ‘Mi otra yo’, que son dramas muy contemporáneos y muestran relaciones de pareja modernas. Me parece interesante también el uso que hacen de la música y la calidad de los actores”.

A pesar de ser colombiana, el elemento que menos le gusta a Dulcey de estos dramas es precisamente la coincidencia con telenovelas latinas de la década de 1990. “Eso de te quiero pero no te quiero”, reconoce, “ya está un poco antiguo”.

“Mi serie favoria es ‘Un fuerte aplauso’”, retoma Mayte, “una comedia urbana, de humor negro, que nos enseña a ver lo positivo de situaciones, aunque no siempre sean agradables".

Cómo las telenovelas turcas moldean la percepción global del país Las telenovelas turcas, que fusionan las características de la cultura local con atractivos universales, han transformado la percepción de Türkiye en el mundo. 🔗

“Las series turcas son diferentes a las habituales, con protagonistas en general muy guapos”, se suma al fanatismo Mónica Caliguri, economista brasileña que vive en Washington D.C. “A veces incorporan una alta capacidad de los guionistas en la narración de hechos históricos, como en la caída del zar de Rusia en la serie ‘Amor en Guerra’”.

Ambientada en la Rusia zarista y Türkiye de principios del siglo XX, esta serie cuenta la historia real de un teniente de la guardia personal del zar originario de Crimea que se enamora de una chica rusa. Una trama que reúne los tres elementos universales necesarios para el triunfo de una serie: amor, aventura y, por supuesto, tragedia.

Un guionista descifra el éxito de las ‘dizis’

“Las series turcas tienen unos extraordinarios guionistas, especialmente para los diálogos, y cuentan unas historias que muestran la confrontación de la cultura occidental y los valores tradicionales”, subraya José Miguel Sanchez Guitián, escritor y guionista residente en Los Ángeles, a TRT Español. “Además, su plantel de actores con ojos azules y color miel, con fenotipos que pueden ser universales, son una atractiva y extraña mezcla de Oriente y Occidente. Y esto hace que quieras sentirte identificado. Los doblajes están bien hechos y la ambientación musical es muy seductora”.

Para Sánchez Guitián, el peso de la familia, el poder y la tradición es similar al de la cultura latina. “Me gusta lo moderno, pero soy consciente de que vengo de una sociedad rural y conservadora”, reconoce. “Me gusta el glamour y el descaro de las chicas gringas, pero estoy educado en el decoro. Esta dualidad de lo que me gustaría ser y lo que puedo ser, se refleja perfectamente en las ‘dizis’”.

TRT Global - ¿Por qué gustan tanto las telenovelas turcas en Latinoamérica? El fenómeno de las series turcas en América Latina comenzó en Chile en 2014. Hoy en día, sus fans adoptan sus expresiones y hasta celebran bodas “a la turca”. ¿Cómo ha logrado llegar tan lejos este fenómeno? 🔗

La conexión que consigue unir la audiencia latina e internacional prevalece, señala este experto, por una cuestión fundamental. “A los latinos nos gusta el drama. Mujeres que luchan por amor, hijas abandonadas, padres destructivos, amores imposibles. Los protagonistas de las dizis no son superhéroes, son personajes que hablan y mucho. Y a los latinos nos gusta hablar. Le damos vueltas a todo y llegan los turcos con historias que crecen poco a poco en intensidad y nos enganchan”.

Próxima etapa: captar el público de habla inglesa

Los expertos auguran que estas series, en poco tiempo, se harán un espacio también entre la audiencia de habla inglesa. Aunque para que tengan éxito entre toda la población de Estados Unidos deberán ajustar su ritmo y duración a los estándares del mercado, entre los 30 y 45 minutos. Pues hay telenovelas turcas cuyos episodios alcanzan los 150 minutos, aunque lo habitual es que duren dos horas. Algo a lo que el público estadounidense no está acostumbrado.

Para abrirse terreno más allá de las fronteras de habla inglesa, las telenovelas deberán seguir ofreciendo historias universales con giros frescos y personajes complejos que evolucionan y no se quedan encajados en estereotipos. El aumento de la calidad de las producciones y una narrativa más ágil, explican los expertos, ayudarán a conectar con la audiencia de habla inglesa.

Por último, será clave encontrar el equilibrio entre mantener la esencia turca y adaptar sus elementos culturales sin generar una desconexión con los espectadores.

“Los autores de estas series ya han sabido traducirlas muy bien al español”, explica Sánchez Guitián. “Y no dudo que lo harán muy bien al inglés”.