ارتش اسرائیل محله الزیتون غزه را به ویرانه تبدیل کرده است
سازمان دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که ارتش اسرائیل در جریان حمله زمینی به محله الزیتون غزه، بیش از ۱۵۰۰ خانه را با خاک یکسان کرده و اکثر ساکنان این منطقه را آواره ساخته است.
ساختمان‌هایی که در جریان عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در غزه ویران شده‌اند / عکس: AP
28 اوت 2025

سازمان دفاع مدنی فلسطین طی گزارشی اعلام کرد که ارتش اسرائیل از ابتدای شروع حمله‌‌های زمینی خود به محله الزیتون واقع در شهر غزه، بیش از ۱۵۰۰ خانه را ویران کرده است.

به گفته محمود بصل، سخنگوی این نهاد، در بخش جنوبی این محله هیچ ساختمانی باقی نمانده و تخریب‌ها به‌صورت گسترده و سیستماتیک ادامه دارد.

وی توضیح داد: ارتش اسرائیل علاوه بر استفاده از بولدوزر و ماشین‌آلات سنگین، از ربات‌های بمب‌گذاری‌شده و پهپاد برای انفجار و پرتاب مواد منفجره بر روی پشت‌بام خانه‌ها بهره می‌برد و روزانه دست‌کم هفت ساختمان را منفجر می‌کند.

بر اساس این گزارش، شدت حملات و تخریب‌ها موجب شده ۸۰ درصد ساکنان الزیتون به مناطق غربی و شمالی شهر غزه مهاجرت کنند.

شورای امنیتی اسرائیل در هشتم آگوست طرحی را برای اشغال غزه تصویب کرده است که بر اساس آن، حدود یک میلیون فلسطینی باید به جنوب غزه رانده شوند تا پس از محاصره، شهر تحت اشغال ارتش قرار گیرد.

طبق آمارهای رسمی، اسرائیل از آغاز حمله به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳ هزار فلسطینی را کشته است. این جنگ غزه را به‌شدت ویران کرده و شرایط قحطی و بحران انسانی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

