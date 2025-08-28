سازمان دفاع مدنی فلسطین طی گزارشی اعلام کرد که ارتش اسرائیل از ابتدای شروع حمله‌‌های زمینی خود به محله الزیتون واقع در شهر غزه، بیش از ۱۵۰۰ خانه را ویران کرده است.

به گفته محمود بصل، سخنگوی این نهاد، در بخش جنوبی این محله هیچ ساختمانی باقی نمانده و تخریب‌ها به‌صورت گسترده و سیستماتیک ادامه دارد.

وی توضیح داد: ارتش اسرائیل علاوه بر استفاده از بولدوزر و ماشین‌آلات سنگین، از ربات‌های بمب‌گذاری‌شده و پهپاد برای انفجار و پرتاب مواد منفجره بر روی پشت‌بام خانه‌ها بهره می‌برد و روزانه دست‌کم هفت ساختمان را منفجر می‌کند.

بر اساس این گزارش، شدت حملات و تخریب‌ها موجب شده ۸۰ درصد ساکنان الزیتون به مناطق غربی و شمالی شهر غزه مهاجرت کنند.