سیاست
2 دقیقه خواندن
وکلای حقوق بشر خواستار بازداشت نتانیاهو در آرژانتین شدند
وکلای آرژانتینی شکایتی کیفری علیه نخست‌وزیر اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه ثبت کردند.
وکلای حقوق بشر خواستار بازداشت نتانیاهو در آرژانتین شدند
پرچم کشور آرژانتین / عکس:AA
30 اوت 2025

وکلای حقوق بشر در آرژانتین شکایتی کیفری علیه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، ارائه کرده‌اند و خواستار بازداشت او در صورت ورود به این کشور شده‌اند، در حالی که احتمال سفر وی در سپتامبر هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این شکایت که در دادگاه‌های فدرال ارائه شده، خواستار تحقیق درباره رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل در ارتباط با حادثه ۲۳ مارس است، حادثه‌ای که طی آن ۱۵ نفر از جمله چند امدادگر در حال کمک به قربانیان بمباران، کشته شدند.

این شکایت توسط رودولفو یانزون، وکیل حقوق بشر آرژانتین و راجی صورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، ارائه شده است.

وکلای حقوق بشر گفته‌اند که نتانیاهو به‌عنوان شریک در ارتکاب جنایت جنگی، به‌ویژه مرگ عمدی بر اثر گرسنگی، مسئولیت کیفری دارد و همچنین در ارتکاب «قتل، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی» دخیل بوده است.

ابتدا گزارش شده بود که نتانیاهو قصد سفر به آرژانتین در ماه سپتامبر را دارد، اما دولت این کشور این موضوع را تأیید نکرده است.

روزنامه کلارین آرژانتین گزارش کرده است که احتمال سفر بنیامین نتانیاهو به بوئنوس‌آیرس در سپتامبر وجود دارد با این حال دولت آرژانتین هنوز این موضوع را تأیید نکرده است.

مطالب پیشنهادی

همچنین گفته می‌شود که وی ممکن است در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، دیداری برگزار کند.

از سوی دیگر پیش‌تر نیز یک شکایت کیفری برای بازداشت نتانیاهو اوایل ماه آگوست توسط انجمن کارگران دولتی و گروه حقوق بشری HIJOS در دادگاه‌های فدرال آرژانتین ثبت شده بود.

علاوه بر این نخست‌وزیر اسرائیل با چالش‌های حقوقی بین‌المللی فزاینده‌ای مواجه است که مربوط به جنایت‌های اسرائیل در غزه است، جنایاتی که ده‌ها هزار فلسطینی را کشته و بخش عمده‌ای از جمعیت غزه را آواره کرده است.

افزون بر این، اسرائیل با پرونده‌ای مربوط به نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مواجه است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز به‌طور جداگانه برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به دلیل اتهامات مرتبط با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، حکم بازداشت صادر کرده است؛ اتهاماتی که اسرائیل و خود نتانیاهو آن‌ها را رد می‌کنند.

مرتبطTRT Global - هاکان فیدان اقدامات اسرائیل در غزه و منطقه را محکوم و توقف کامل تجارت ترکیه با اسرائیل را اعلام کرد

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us