وکلای حقوق بشر در آرژانتین شکایتی کیفری علیه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، ارائه کرده‌اند و خواستار بازداشت او در صورت ورود به این کشور شده‌اند، در حالی که احتمال سفر وی در سپتامبر هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این شکایت که در دادگاه‌های فدرال ارائه شده، خواستار تحقیق درباره رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل در ارتباط با حادثه ۲۳ مارس است، حادثه‌ای که طی آن ۱۵ نفر از جمله چند امدادگر در حال کمک به قربانیان بمباران، کشته شدند.

این شکایت توسط رودولفو یانزون، وکیل حقوق بشر آرژانتین و راجی صورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، ارائه شده است.

وکلای حقوق بشر گفته‌اند که نتانیاهو به‌عنوان شریک در ارتکاب جنایت جنگی، به‌ویژه مرگ عمدی بر اثر گرسنگی، مسئولیت کیفری دارد و همچنین در ارتکاب «قتل، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی» دخیل بوده است.

ابتدا گزارش شده بود که نتانیاهو قصد سفر به آرژانتین در ماه سپتامبر را دارد، اما دولت این کشور این موضوع را تأیید نکرده است.

