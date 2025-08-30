وکلای حقوق بشر در آرژانتین شکایتی کیفری علیه نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، ارائه کردهاند و خواستار بازداشت او در صورت ورود به این کشور شدهاند، در حالی که احتمال سفر وی در سپتامبر هنوز بهطور رسمی تأیید نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این شکایت که در دادگاههای فدرال ارائه شده، خواستار تحقیق درباره رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل در ارتباط با حادثه ۲۳ مارس است، حادثهای که طی آن ۱۵ نفر از جمله چند امدادگر در حال کمک به قربانیان بمباران، کشته شدند.
این شکایت توسط رودولفو یانزون، وکیل حقوق بشر آرژانتین و راجی صورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، ارائه شده است.
وکلای حقوق بشر گفتهاند که نتانیاهو بهعنوان شریک در ارتکاب جنایت جنگی، بهویژه مرگ عمدی بر اثر گرسنگی، مسئولیت کیفری دارد و همچنین در ارتکاب «قتل، آزار و دیگر اعمال غیرانسانی» دخیل بوده است.
ابتدا گزارش شده بود که نتانیاهو قصد سفر به آرژانتین در ماه سپتامبر را دارد، اما دولت این کشور این موضوع را تأیید نکرده است.
روزنامه کلارین آرژانتین گزارش کرده است که احتمال سفر بنیامین نتانیاهو به بوئنوسآیرس در سپتامبر وجود دارد با این حال دولت آرژانتین هنوز این موضوع را تأیید نکرده است.
همچنین گفته میشود که وی ممکن است در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، دیداری برگزار کند.
از سوی دیگر پیشتر نیز یک شکایت کیفری برای بازداشت نتانیاهو اوایل ماه آگوست توسط انجمن کارگران دولتی و گروه حقوق بشری HIJOS در دادگاههای فدرال آرژانتین ثبت شده بود.
علاوه بر این نخستوزیر اسرائیل با چالشهای حقوقی بینالمللی فزایندهای مواجه است که مربوط به جنایتهای اسرائیل در غزه است، جنایاتی که دهها هزار فلسطینی را کشته و بخش عمدهای از جمعیت غزه را آواره کرده است.
افزون بر این، اسرائیل با پروندهای مربوط به نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه مواجه است. دیوان کیفری بینالمللی نیز بهطور جداگانه برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به دلیل اتهامات مرتبط با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، حکم بازداشت صادر کرده است؛ اتهاماتی که اسرائیل و خود نتانیاهو آنها را رد میکنند.