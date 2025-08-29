این روزنامه نوشت: بنا به گزارش‌ها، ژنرال ایال زمیر، فرمانده ارتش اسرائیل، به تصمیم بنیامین نتانیاهو برای گسترش حملات انتقاد کرده و نگرانی خود را درباره آمادگی سربازان ذخیره مطرح کرده است.

نیویورک‌تایمز نوشت: در ابتدا ۱۰۰ درصد از سربازان ذخیره در حملات حاضر بودند و داوطلبان با اشتیاق برای اعزام اقدام می‌کردند، اما طولانی‌شدن جنگ فشارهای خانوادگی و روانی شدیدی بر آنان وارد کرده است.

برخی از سربازان ذخیره نیز به دلایل ایدئولوژیک از خدمت سربازی خودداری کرده‌اند و معتقدند جنگ جهت و عدالت خود را از دست ‌داده است.

اعتراضات نسبت به معافیت دانشجویان افراطی از سربازی نیز افزایش ‌یافته و باعث شده بسیاری از سربازان ذخیره احساس کنند که بار ناعادلانه‌ای بر دوش آنها گذاشته شده است.