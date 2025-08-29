روزنامه نیویورکتایمز طی گزارشی نوشت: برنامه اسرائیل برای اشغال شهر غزه با مشکلات فزایندهای روبهرو شده است، زیرا تعداد زیادی از سربازان ذخیره حاضر به حضور در مأموریتهای نظامی نیستند.
در این گزارش آمده است: این سربازان دلیل خودداری خود را خستگی، فشارهای شخصی و دلسردی پس از نزدیک به دو سال جنگ اعلام کردهاند.
هشتم آگوست، کابینه جنگ اسرائیل طرحی را تصویب کرد که شامل جابهجایی اجباری حدود یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب، محاصره شهر و ورود نظامی پس از حملات گسترده است.
ارتش اسرائیل قصد داشت ۶۰ هزار سرباز ذخیره دیگر را بسیج کرده و خدمت ۲۰ هزار نفر دیگر را تمدید کند، اما مسئولان نظامی مطمئن نیستند چه تعداد از آنان واقعاً در میدان حاضر خواهند شد.
گزارشها حاکی از آن است که در برخی یگانها، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سربازان حضور نیافتهاند و شمار واحدهای فعال کاهشیافته است.
یک سرباز اسرائیلی گفت که یگان ۱۰۰ نفره او به ۶۰ نفر کاهشیافته و سرباز دیگری اعلام کرد که تنها نیمی از تیمش به فراخوانهای اخیر پاسخ دادهاند.
این روزنامه نوشت: بنا به گزارشها، ژنرال ایال زمیر، فرمانده ارتش اسرائیل، به تصمیم بنیامین نتانیاهو برای گسترش حملات انتقاد کرده و نگرانی خود را درباره آمادگی سربازان ذخیره مطرح کرده است.
نیویورکتایمز نوشت: در ابتدا ۱۰۰ درصد از سربازان ذخیره در حملات حاضر بودند و داوطلبان با اشتیاق برای اعزام اقدام میکردند، اما طولانیشدن جنگ فشارهای خانوادگی و روانی شدیدی بر آنان وارد کرده است.
برخی از سربازان ذخیره نیز به دلایل ایدئولوژیک از خدمت سربازی خودداری کردهاند و معتقدند جنگ جهت و عدالت خود را از دست داده است.
اعتراضات نسبت به معافیت دانشجویان افراطی از سربازی نیز افزایش یافته و باعث شده بسیاری از سربازان ذخیره احساس کنند که بار ناعادلانهای بر دوش آنها گذاشته شده است.