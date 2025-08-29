دولت بریتانیا اعلام کرد، امسال به هیئت دولت اسرائیل برای شرکت در نمایشگاه بینالمللی تجهیزات دفاعی و امنیتی (DSEI 2025) که هر دو سال یک بار در لندن برگزار میشود، دعوتنامه ارسال نخواهد شد.
سخنگوی دولت بریتانیا در این باره گفت: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید حملات نظامی در غزه اشتباه است. در نتیجه هیچ هیئت دولتی اسرائیلی برای شرکت در DSEI 2025 دعوت نخواهد شد.
وی افزود: برای پایان دادن به این جنگ باید راهحل دیپلماتیک پیدا شود، آتشبس فوری برقرار گردد، گروگانها آزاد شوند و کمکهای انسانی به مردم غزه افزایش یابد.
با این حال، سخنگو تأکید کرد شرکتهای صنایع دفاعی اسرائیل میتوانند به شکل عادی در نمایشگاه حضور یابند. در خبرها آمده است که شرکت این شرکتها ممکن است با اعتراضات گسترده همراه شود.
شرکت برگزارکننده این نمایشگاه، در این خصوص هنوز اظهار نظر نکرده و سفارت اسرائیل در لندن نیز در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
برخی مقامات بریتانیایی میگویند، دولت اسرائیل از این موضوع مطلع شده و در صورت نشان دادن تعهد به رعایت حقوق بینالملل انسانی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، ممکن است این ممنوعیت لغو شود.