دولت بریتانیا اعلام کرد، امسال به هیئت دولت اسرائیل برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی (DSEI 2025) که هر دو سال یک بار در لندن برگزار می‌شود، دعوتنامه ارسال نخواهد شد.

سخنگوی دولت بریتانیا در این باره گفت: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید حملات نظامی در غزه اشتباه است. در نتیجه هیچ هیئت دولتی اسرائیلی برای شرکت در DSEI 2025 دعوت نخواهد شد.

وی افزود: برای پایان دادن به این جنگ باید راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود، آتش‌بس فوری برقرار گردد، گروگان‌ها آزاد شوند و کمک‌های انسانی به مردم غزه افزایش یابد.