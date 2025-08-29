پاکستان این هفته با بدترین سیلابها در حدود ۴۰ سال اخیر در ایالت پنجاب مواجه شده است. بارش شدید موسمی و رهاسازی آب از سدهای هند باعث طغیان سه رودخانه اصلی این ایالت یعنی چناب، راوی و ستلج شد و بیش از ۱,۴۰۰ روستا و مزارع مهم گندم، برنج و پنبه را زیر آب فرو برد.
مقامات محلی اعلام کردند که اهالی شهر قادرآباد مجبور شدند از آبهای عمیق و جاری عبور کنند، چرا که رودخانه چناب از مسیر خود سرریز شده است.
برای جلوگیری از سرریزشدن سد قادرآباد، بخشی از خاکریز سد به صورت کنترلشده منفجر و جریان آب به زمینهای اطراف هدایت شده است.
جریان آب سد تا بعدازظهر پنجشنبه به حدود ۷۵۵,۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه کاهش یافت، درحالیکه ظرفیت سد حدود ۸۰۰,۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از مناطق آسیبدیده بازدید کرد، بر ضرورت ساخت مخازن جدید آب و آمادهسازی برای مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: پاکستان یکی از ده کشوری است که بیشترین آسیبپذیری نسبت به تغییرات اقلیمی دارد و اثرات آن در سالهای آینده شدیدتر خواهد بود.
تاکنون دستکم ۱۲ نفر در ایالت پنجاب جان خود را از دست دادهاند و از اواخر ژوئن تا به امروز بیش از ۸۰۰ نفر در سراسر پاکستان بر اثر سیلابها کشته شدهاند.
انعام حیدر ملک، رئیس مدیریت بحران پاکستان، اعلام کرد که سیلاب امسال نتیجه همگرایی سامانههای آبوهوایی از شرق، جنوب و غرب کشور بوده است و وزیر برنامهریزی، احسن اقبال چودری، بحران اقلیمی را وضعیت عادی جدید خواند اما تأکید کرد که این بحران قابل مدیریت است.
مقامات محلی و ملی پاکستان هشدار دادهاند که ادامه بارشها و افزایش سطح آب در رودخانهها ممکن است مناطق بیشتری را تهدید کند و از مردم خواستهاند احتیاط کرده و در مکانهای امن مستقر شوند.