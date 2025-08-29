پاکستان این هفته با بدترین سیلاب‌ها در حدود ۴۰ سال اخیر در ایالت پنجاب مواجه شده است. بارش شدید موسمی و رهاسازی آب از سدهای هند باعث طغیان سه رودخانه اصلی این ایالت یعنی چناب، راوی و ستلج شد و بیش از ۱,۴۰۰ روستا و مزارع مهم گندم، برنج و پنبه را زیر آب فرو برد.

مقامات محلی اعلام کردند که اهالی شهر قادرآباد مجبور شدند از آب‌های عمیق و جاری‌ عبور کنند، چرا که رودخانه چناب از مسیر خود سرریز شده است.

برای جلوگیری از سرریزشدن سد قادرآباد، بخشی از خاکریز سد به صورت کنترل‌شده منفجر و جریان آب به زمین‌های اطراف هدایت شده است.

جریان آب سد تا بعدازظهر پنج‌شنبه به حدود ۷۵۵,۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه کاهش یافت، درحالی‌که ظرفیت سد حدود ۸۰۰,۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از مناطق آسیب‌دیده بازدید کرد، بر ضرورت ساخت مخازن جدید آب و آماده‌سازی برای مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی تأکید کرد و گفت: پاکستان یکی از ده کشوری است که بیشترین آسیب‌پذیری نسبت به تغییرات اقلیمی دارد و اثرات آن در سال‌های آینده شدیدتر خواهد بود.