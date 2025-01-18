فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، در مراسم اعطای جوایز شهروند جهانی تیآرتی ورلد (TRTWorld) که روز جمعه در استانبول برگزار شد، بر اهمیت نقش رسانهها در ترویج نیکی و حقیقت تأکید کرد. او با انتقاد از روند عادیسازی جنایات در نظام بینالمللی، به نقش ترکیه و رهبری رئیسجمهور اردوغان در حمایت از مظلومان و مشارکت در حل بحرانهای جهانی اشاره کرد.
آلتون در ادامه گفت: ما باید از گسترش شر در رسانهها با مبارزه برای حقیقت جلوگیری کنیم. وی همچنین سیاست پخش تلویزیونی سازمان رادیو و تلوزیون ترکیه (تیآرتی) را بهعنوان نمونهای از استفاده درست از رسانهها برای گسترش خوبیها معرفی نمود.
آلتون با اشاره به مفهوم شر عادیسازی شده که در ابتدا برای توصیف جنایات جنگی آلمان نازی ایجاد شده بود، گفت: این مفهوم امروزه نیز قابلمشاهده است.
او در ادامه تأکید کرد: با وجود تمام خونهایی که ریخته میشود، این جنایات در چشم نظام بینالمللی به امری طبیعی و عادی تبدیل شده است. وقتی به آنچه در فلسطین رخ میدهد نگاه میکنیم، میبینیم که این جنایات وجدان بشریت را متأثر کرده است.
آلتون با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در این زمینه افزود: رسانه عرصهای است که باید در آن برای نیکی، حق و حقیقت مبارزه کنیم.
وی خاطرنشان کرد که باید تلاش کرد تا فضای رسانهای به محیطی برای انتقال اطلاعات واقعی تبدیل شود و از تحریف اطلاعات جلوگیری شود.
وی همچنین اضافه کرد: ما مبارزهای قوی برای دفاع از مظلومان و برای بشریت انجام میدهیم. رئیسجمهور اردوغان شجاعت خود را در موقعیتهای مختلف ثابت کرده و نشان داده است که در طرف درست تحولات کنونی قرار دارد.
آلتون در پایان به نقش ترکیه در حل تعدادی از بحرانهای منطقهای و جهانی اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از تلاشهای این کشور برای دفاع از حقیقت و عدالت دانست.