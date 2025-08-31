ترکیه
حمایت هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه از غزه و کاروان صمود
هواداران باشگاه فوتبال گالاتاسرای ترکیه با نمایش پلاکارد و سر دادن شعار در جریان مسابقه اخیر، حمایت و همبستگی خود را از کاروان جهانی «صمود» برای غزه نشان دادند.
هواداران باشگاه فوتبال گالاتاسرای ترکیه با نمایش پلاکارد و سردادن شعارهایی در جریان بازی اخیر روز ۳۰ آگوست این تیم مقابل چای‌کور ریزه‌اسپور، حمایت خود را از کاروان جهانی «صمود»، از مردم فلسطین در غزه نشان دادند. این کاروان بین‌المللی با هدف شکستن محاصره اسرائیل در غزه، قصد دارد تا کمک‌های انسانی را به این منطقه ارسال کند. شعار «غزه، می‌آییم. گذرگاه رفح را باز کنید.» در میان هواداران بازتاب گسترده‌ای داشت.

اسرائیل از دوم مارس تمامی گذرگاه‌های غزه را برای انتقال کمک‌های انسانی مسدود کرده است. «کمیته بین‌المللی برای شکستن محاصره غزه» اعلام کرد «کاروان جهانی صمود» روز یکشنبه ۳۱ آگوست از بارسلون حرکت خود را آغاز می‌کند و روز پنجشنبه ۴ سپتامبر نیز از تونس به راه خواهد افتاد تا محاصره اسرائیل بر این منطقه فلسطینی را به چالش بکشد.

این کمیته در بیانیه‌ای تصریح کرده است: کاروان فقط قایق‌های نمادین حامل کمک نیست، بلکه پیامی قدرتمند انسانی است و اضافه کرده: هر کشتی فریادی از امید برای غزه و صدایی جهانی است که خواستار پایان فوری محاصره و بی‌عدالتی است.

