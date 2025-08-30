رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز شنبه ۳۰ آگوست در مراسم دریافت گواهی پایاندوره و تحویل پرچم دانشکدههای افسری دانشگاه دفاع ملی در آنکارا، ضمن اشاره به ۱۵ جولای اظهار داشت که نیروهای مسلح ترکیه امروز نسبت به ۹ سال پیش ، زمانی که کشور موفق به دفع تلاش کودتای ۲۰۱۶ شد، قویتر، بازدارندهتر، منسجمتر و دارای ظرفیت بسیار پیشرفتهتری هستند.
وی افزود که پس از ۱۵ جولای، کسانی که چشم به فرصت دوخته بودند و انتظار ضعف در نیروهای مسلح ترکیه را داشتند، ناامید شدند.
اردوغان همچنین تأکید کرد که کشور در زمینه نیروی انسانی، آموزش، تجهیزات و تواناییهای فناوری، به حمایت از ارتش خود با تمامی امکانات ادامه خواهد داد و تلاشهایش برای تقویت ارتش ادامه دارد.
اردوغان افزود که تنها همین هفته، تحویلهای بسیار مهمی در شرکت صنایع دفاعی ترکیه، آسلسان انجام شده و سیستمهای گنبد فولادی شامل ۴۷ خودرو به ارتش تحویل داده شدهاند.
وی همچنین اشاره کرد: در تکنوفست وطن آبی از نزدیک شاهد قدرت خود در دریاها بودیم. در دوره آینده نیز اخبار خوش و تحویلهایی خواهیم داشت که همه ما را مفتخر خواهد کرد.
در بخش دیگری از سخنرانی خود رئیسجمهور اردوغان با اشاره به همکاریهای نظامی با سوریه پس از سرنگونی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴، بیان داشت که ترکیه همکاری خود با سوریه همسایه را در گسترهای وسیع، از جمله آموزشهای نظامی، گسترش میدهد.