رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه ۳۰ آگوست در مراسم دریافت گواهی پایان‌دوره و تحویل پرچم دانشکده‌های افسری دانشگاه دفاع ملی در آنکارا، ضمن اشاره به ۱۵ جولای اظهار داشت که نیروهای مسلح ترکیه امروز نسبت به ۹ سال پیش ، زمانی که کشور موفق به دفع تلاش کودتای ۲۰۱۶ شد، قوی‌تر، بازدارنده‌تر، منسجم‌تر و دارای ظرفیت بسیار پیشرفته‌تری هستند.

وی افزود که پس از ۱۵ جولای، کسانی که چشم به فرصت دوخته بودند و انتظار ضعف در نیروهای مسلح ترکیه را داشتند، ناامید شدند.

اردوغان همچنین تأکید کرد که کشور در زمینه نیروی انسانی، آموزش، تجهیزات و توانایی‌های فناوری، به حمایت از ارتش خود با تمامی امکانات ادامه خواهد داد و تلاش‌هایش برای تقویت ارتش ادامه دارد.

وی بیان داشت: ما در زمینه نیروی انسانی، آموزش، تجهیزات و توانایی‌های فناوری، به حمایت از ارتش خود با تمامی امکانات ادامه خواهیم داد

اردوغان افزود که تنها همین هفته، تحویل‌های بسیار مهمی در شرکت صنایع دفاعی ترکیه، آسلسان انجام شده و سیستم‌های گنبد فولادی شامل ۴۷ خودرو به ارتش تحویل داده شده‌اند.