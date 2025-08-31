رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز یکشنبه ۳۱ آگوست در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه، سرمایه‌گذاری‌های متوازن و پایدار و توسعه همکاری‌های تجاری گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف تمرکز خود را بر تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه‌ای قرار دادند. رئیس‌جمهور اردوغان تأکید کرد روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و متوازن تقویت شود و تنها تجارت نمی‌تواند ثبات بلندمدت را تضمین کند.

مرتبط TRT Global - اردوغان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرد

دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تجارت دوجانبه باید با سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شود تا توازن و پایداری تضمین شود؛ پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فناوری‌های دیجیتال، انرژی، بهداشت و گردشگری وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مفید خواهد بود.