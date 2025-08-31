ترکیه
2 دقیقه خواندن
دیدار رؤسای جمهور ترکیه و چین در حاشیه اجلاس شانگهای
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در چارچوب سفر خود به تیانجین در چین، برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، با شی جین پینگ، همتای چینی خود دیدار کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس شانگهای / عکس: AA
31 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز یکشنبه ۳۱ آگوست در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه، سرمایه‌گذاری‌های متوازن و پایدار و توسعه همکاری‌های تجاری گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف تمرکز خود را بر تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه‌ای قرار دادند. رئیس‌جمهور اردوغان تأکید کرد روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و متوازن تقویت شود و تنها تجارت نمی‌تواند ثبات بلندمدت را تضمین کند.

دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تجارت دوجانبه باید با سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شود تا توازن و پایداری تضمین شود؛ پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فناوری‌های دیجیتال، انرژی، بهداشت و گردشگری وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه مفید خواهد بود.

اردوغان همچنین بر اهمیت همسویی بیشتر ابتکار کریدور میانی ترکیه با پروژه کمربند و جاده چین برای ارتقای اتصال منطقه‌ای تأکید کرد. دو طرف توافق کردند که مکانیسم‌های مشورتی را فعال نگه داشته و گفت‌وگوی منظم و همکاری نهادی را ادامه دهند تا مشارکت خود را تحکیم کنند.

رئیس‌جمهور ترکیه ضمن تأکید بر روابط راهبردی آنکارا و پکن، حمایت خود از سیاست «یک چین» را مجدداً اعلام کرد. در این دیدار، دو طرف همچنین بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت انسانی در غزه و اقدامات مشترک ممکن درباره سوریه را بررسی کردند.

