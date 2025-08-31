رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز یکشنبه ۳۱ آگوست در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه، سرمایهگذاریهای متوازن و پایدار و توسعه همکاریهای تجاری گفتگو کرد.
در این دیدار، دو طرف تمرکز خود را بر تجارت، سرمایهگذاری و ثبات منطقهای قرار دادند. رئیسجمهور اردوغان تأکید کرد روابط اقتصادی باید از طریق سرمایهگذاریهای پایدار و متوازن تقویت شود و تنها تجارت نمیتواند ثبات بلندمدت را تضمین کند.
دفتر ریاستجمهوری ترکیه در بیانیهای اعلام کرد: تجارت دوجانبه باید با سرمایهگذاریها حمایت شود تا توازن و پایداری تضمین شود؛ پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فناوریهای دیجیتال، انرژی، بهداشت و گردشگری وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکتهای چینی برای سرمایهگذاری در ترکیه مفید خواهد بود.
اردوغان همچنین بر اهمیت همسویی بیشتر ابتکار کریدور میانی ترکیه با پروژه کمربند و جاده چین برای ارتقای اتصال منطقهای تأکید کرد. دو طرف توافق کردند که مکانیسمهای مشورتی را فعال نگه داشته و گفتوگوی منظم و همکاری نهادی را ادامه دهند تا مشارکت خود را تحکیم کنند.
رئیسجمهور ترکیه ضمن تأکید بر روابط راهبردی آنکارا و پکن، حمایت خود از سیاست «یک چین» را مجدداً اعلام کرد. در این دیدار، دو طرف همچنین بحرانهای بینالمللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت انسانی در غزه و اقدامات مشترک ممکن درباره سوریه را بررسی کردند.