رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به منظور شرکت در بیست‌وپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، صبح امروز وارد چین شد. این سفر که از ۳۱ آگوست تا یکم سپتامبر ادامه دارد، نخستین حضور رئیس‌جمهور اردوغان در چین، طی پنج سال گذشته است.

اردوغان در جریان نشست، دیدارهای دوجانبه‌ای با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دیگر رهبران کشورهای عضو برگزار خواهد کرد. امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی و یاشار گولر، وزیر دفاع ملی نیز اردوغان را در این سفر همراهی می‌کنند.

همچنین، محمد فاتح کاجر، وزیر صنعت و فناوری، عمر بولات، وزیر بازرگانی، خالیت یراباقان معاون حزب عدالت و توسعه، اسماعیل فاروق آکسو، معاون حزب حرکت ملی‌گرا، برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی و حسن دوغان، رئیس دفتر اختصاصی ریاست‌جمهوری نیز در ترکیب هیئت اعزامی حضور دارند.

اردوغان و هیئت همراهش در فرودگاه بین‌المللی پکن از سوی مقامات چینی، مورد استقبال قرار گرفتند. در جریان نشست، اردوغان علاوه بر سخنرانی، دیدارهای دوجانبه‌ای با شی جین‌پینگ و سایر رهبران کشورهای عضو برگزار خواهد کرد.

بر اساس اعلام برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این نشست، سخنرانی خواهد کرد. همچنین وی در شام رسمی که به میزبانی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به افتخار سران شرکت‌کننده برپا می‌شود حضور خواهد یافت.