رایزنی اداره طالبان و اتحادیه اروپا درباره احیای عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی
وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان اعلام کرد که در دیدار با کاردار اتحادیه اروپا، موضوع احیای عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و تقویت روابط تجاری این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدار معاون وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان با کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان/ عکس: سایت وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان
11 ساعت پیش

وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان اعلام کرد که احمدالله زاهد، معاون این وزارتخانه، با ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف برگزار شد، موضوع احیای عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی (WTO) در صدر گفت‌وگوها قرار داشت.

به گفته این وزارتخانه، دو طرف همچنین درباره تسهیل روند صادرات کالاهای افغانستان، ایجاد ارتباط میان وزارت صنعت و تجارت با نهادهای برگزارکننده نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین ترغیب بخش خصوصی افغانستان به حضور فعال در این نمایشگاه‌ها، تبادل نظر کردند.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان، با اشاره به جزئیات این نشست اعلام کرد که نماینده اتحادیه اروپا وعده داد موضوعات مطرح‌شده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در آینده به اطلاع اداره طالبان برساند.

در واکنش به این دیدار، شماری از فعالان بخش خصوصی افغانستان بازگشت این کشور به سازمان تجارت جهانی را اقدامی کلیدی برای گسترش روابط تجاری توصیف کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در صورت احیای عضویت، افغانستان خواهد توانست بخشی از موانع پیش‌روی تجارت خارجی، به‌ویژه در حوزه واردات و صادرات را کاهش دهد.

لازم به ذکر است، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ نهایی شده بود، اما پس از روی کار آمدن اداره طالبان در سال ۲۰۲۱، این عضویت به حالت تعلیق درآمد؛ در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ کشور عضو این سازمان جهانی هستند.

