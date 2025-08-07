وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان اعلام کرد که احمدالله زاهد، معاون این وزارتخانه، با ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف برگزار شد، موضوع احیای عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی (WTO) در صدر گفت‌وگوها قرار داشت.

به گفته این وزارتخانه، دو طرف همچنین درباره تسهیل روند صادرات کالاهای افغانستان، ایجاد ارتباط میان وزارت صنعت و تجارت با نهادهای برگزارکننده نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین ترغیب بخش خصوصی افغانستان به حضور فعال در این نمایشگاه‌ها، تبادل نظر کردند.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و بازرگانی اداره طالبان، با اشاره به جزئیات این نشست اعلام کرد که نماینده اتحادیه اروپا وعده داد موضوعات مطرح‌شده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در آینده به اطلاع اداره طالبان برساند.