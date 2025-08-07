منطقه‌
وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح تحولات سیاست خارجی و تهدیدات اروپا درباره اسنپ‌بک اعلام کرد که در صورت فعال‌سازی این مکانیسم، ایران واکنش متناسب نشان خواهد داد.
عراقچی: اسنپ‌بک با واکنش ایران مواجه خواهد شد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران/ عکس: AP
11 ساعت پیش

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه چهارشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۵ در برنامه تلویزیونی ایران حاضر شد و در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح تحولات اخیر سیاست خارجی کشور پرداخت. او تأکید کرد که در صورت فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی کشورهای اروپایی، ایران واکنش نشان خواهد داد.

عراقچی در آغاز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره محدودسازی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در حال حاضر شرایط جدیدی در تأسیسات هسته‌ای ایران حاکم است و چارچوب همکاری با آژانس باید بر اساس این شرایط و قانون مجلس بازتعریف شود.

 او با اشاره به عملکرد آژانس، به بی‌تفاوتی این نهاد نسبت به حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران اعتراض کرد و افزود: آژانس که وظیفه‌اش حفاظت از تاسیسات صلح آمیز است، مدیرکل آن از اینکه حملات را محکوم کند امتناع کرد.

عراقچی درباره تعاملات دیپلماتیک ایران با روسیه و چین نیز گفت: روابط تهران با مسکو و پکن در سطحی راهبردی قرار دارد و توافق‌های بلندمدت با این دو کشور در جریان است.

وی با اشاره به گفتگوهای با آمریکا گفت: هیچ توافق قطعی برای مذاکره صورت نگرفته؛ اما پیام‌هایی ردوبدل شده است. ما در هر جا که لازم باشد، مذاکره می‌کنیم و در هر جا که لازم باشد، مقابله خواهیم کرد.

عراقچی افزود: آمریکا باید تضمین دهد که در صورت بازگشت به مذاکرات، دیگر از روش‌های جنگ‌طلبانه استفاده نخواهد کرد. ما از موضع قدرت وارد هر گفت‌وگویی خواهیم شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به روابط ایران با کشورهای مصر و اردن پرداخت و گفت: روابط ما با مصر در یک سال گذشته پیشرفت زیادی داشته و موانع زیادی برطرف شده است. درباره اردن نیز گفتگوها در سطح کاردار ادامه دارد.

در ادامه، وزیر امور خارجه ایران درباره تهدید اروپایی‌ها مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک هشدار داد و گفت: این مکانیسم بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، در جامعه بزرگ‌نمایی شده است. اگر اروپایی‌ها بخواهند از اسنپ‌بک استفاده کنند، ما واکنش متناسب نشان خواهیم داد و آنان نقش خود را در آینده هسته‌ای ایران از دست خواهند داد.

او با تأکید بر اینکه ایران از مسیر دانش صلح‌آمیز هسته‌ای بازنخواهد گشت، افزود: ساختمان‌ها ممکن است آسیب ببینند، اما علم و اراده ما سر جای خود باقی است.

در پایان، عراقچی درباره حزب‌الله لبنان و تلاش‌ها برای خلع سلاح این گروه گفت: این اولین‌بار نیست که چنین تلاشی صورت می‌گیرد. مقاومت در منطقه نشان داده که ابزار قدرتش را چگونه به کار می‌برد. ما از تصمیمات آن‌ها حمایت می‌کنیم؛ اما در امور داخلی دخالت نمی‌کنیم.

