امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامهای رسمی خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان، گزارشهای مربوط به ارسال موشکهای بالستیک و پهپاد از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرد.
ایروانی در این نامه، ادعاهای مطرحشده از سوی کشورهای غربی را «کاملاً بیاساس و غیر قابل اثبات» دانسته و تصریح کرده است: این اتهامات بخشی از یک کارزار هدفمند دروغپراکنی هستند که باهدف انحراف افکار عمومی از دلایل واقعی بیثباتی جهانی و مقصر جلوه دادن ایران دنبال میشود.
وی با تأکید بر موضع اصولی تهران افزود: ایران بی تردید همواره از راهحل مسالمتآمیز برای بحران اوکراین، احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل گفتوگو و دیپلماسی حمایت کرده است.
نماینده ایران با انتقاد از رویکرد دولت ایالات متحده تصریح کرد: آمریکا که خود با ارسال بیوقفه سلاح، کمکهای نظامی گسترده و سیاستهای تحریکآمیز در طولانیشدن جنگ نقش مستقیم دارد، اکنون با نادیدهگرفتن مسئولیتهای خود، دیگران را به اقدامات بیثباتکننده متهم میکند؛ این رفتار ریاکارانه و نشاندهنده استانداردهای دوگانه واشنگتن میباشد.
ایروانی همچنین به تهدیدهای اخیر ایالات متحده علیه ایران و حمایت همهجانبه آن از حمله نظامی اسرائیل در ۱۲ ژوئن اشاره کرد و گفت: آمریکا با مشارکت مستقیم در هدف قراردادن تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران، مرتکب تجاوزی آشکار علیه قوانین بینالمللی شده که خطرات جدی زیستمحیطی و انسانی در پی دارد.
وی در پایان از اعضای شورای امنیت خواست تا در برابر استفاده سیاسی، گزینشی و دستکاریشده از اینگونه اتهامات بیاساس، موضعی قاطع و مسئولانه اتخاذ کنند.