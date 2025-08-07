منطقه‌
ایران ادعای کشورهای غربی درباره حمایت تسلیحاتی از روسیه را رد کرد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با رد ادعاهای ارسال تسلیحات به روسیه، این اتهامات را «بی‌اساس، اثبات‌نشده و ریاکارانه» خواند و تأکید کرد که ایران همواره خواهان صلح در اوکراین بوده است.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران / عکس: AP
11 ساعت پیش

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای رسمی خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان، گزارش‌های مربوط به ارسال موشک‌های بالستیک و پهپاد از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرد.

ایروانی در این نامه، ادعاهای مطرح‌شده از سوی کشورهای غربی را «کاملاً بی‌اساس و غیر قابل‌ اثبات» دانسته و تصریح کرده است: این اتهامات بخشی از یک کارزار هدفمند دروغ‌پراکنی هستند که باهدف انحراف افکار عمومی از دلایل واقعی بی‌ثباتی جهانی و مقصر جلوه‌ دادن ایران دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر موضع اصولی تهران افزود: ایران بی تردید همواره از راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین، احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت کرده است.

نماینده ایران با انتقاد از رویکرد دولت ایالات متحده تصریح کرد: آمریکا که خود با ارسال بی‌وقفه سلاح، کمک‌های نظامی گسترده و سیاست‌های تحریک‌آمیز در طولانی‌شدن جنگ نقش مستقیم دارد، اکنون با نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های خود، دیگران را به اقدامات بی‌ثبات‌کننده متهم می‌کند؛ این رفتار ریاکارانه و نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه واشنگتن می‌باشد.

ایروانی همچنین به تهدیدهای اخیر ایالات متحده علیه ایران و حمایت همه‌جانبه آن از حمله نظامی اسرائیل در ۱۲ ژوئن  اشاره کرد و گفت: آمریکا با مشارکت مستقیم در هدف قراردادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، مرتکب تجاوزی آشکار علیه قوانین بین‌المللی شده که خطرات جدی زیست‌محیطی و انسانی در پی دارد.

وی در پایان از اعضای شورای امنیت خواست تا در برابر استفاده سیاسی، گزینشی و دست‌کاری‌شده از این‌گونه اتهامات بی‌اساس، موضعی قاطع و مسئولانه اتخاذ کنند.

