امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای رسمی خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت این سازمان، گزارش‌های مربوط به ارسال موشک‌های بالستیک و پهپاد از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرد.

ایروانی در این نامه، ادعاهای مطرح‌شده از سوی کشورهای غربی را «کاملاً بی‌اساس و غیر قابل‌ اثبات» دانسته و تصریح کرده است: این اتهامات بخشی از یک کارزار هدفمند دروغ‌پراکنی هستند که باهدف انحراف افکار عمومی از دلایل واقعی بی‌ثباتی جهانی و مقصر جلوه‌ دادن ایران دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر موضع اصولی تهران افزود: ایران بی تردید همواره از راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین، احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت کرده است.

نماینده ایران با انتقاد از رویکرد دولت ایالات متحده تصریح کرد: آمریکا که خود با ارسال بی‌وقفه سلاح، کمک‌های نظامی گسترده و سیاست‌های تحریک‌آمیز در طولانی‌شدن جنگ نقش مستقیم دارد، اکنون با نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های خود، دیگران را به اقدامات بی‌ثبات‌کننده متهم می‌کند؛ این رفتار ریاکارانه و نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه واشنگتن می‌باشد.