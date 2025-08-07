شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پروژه راه‌آهن «افغان-ترانس» که سه کشور ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می‌کند، خواستار تسریع در طراحی و اجرای این طرح شد.

وی همچنین پیشنهاد داد که این پروژه به خط‌آهن در حال احداث چین - قرقیزستان - ازبکستان متصل شود تا شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای گسترش یافته و زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در منطقه فراهم گردد.

میرضیایف در این خصوص اظهار داشت: ما خواهان آن هستیم که پروژه راه‌آهن ازبکستان-افغانستان-پاکستان در سریع‌ترین زمان ممکن طراحی و اجرا شود؛ اتصال این مسیر به راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان، فرصت‌های گسترده‌ای برای ایجاد یک محیط اقتصادی و تجاری نوین و شبکه پایدار حمل‌ونقل منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی نیز این پروژه را گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری مسیرهای ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنان، اجرای این خط ریلی می‌تواند مدت زمان انتقال کالا را کاهش داده و مسیرهای موجود را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.