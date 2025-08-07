منطقه‌
تأکید تاشکند بر تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن افغان-ترانس
رئیس‌جمهور ازبکستان با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن افغان-ترانس که ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می‌کند، پیشنهاد داد این خط ریلی به مسیر در حال ساخت چین-قرقیزستان-ازبکستان بپیوندد.
شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان / عکس: AA
شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پروژه راه‌آهن «افغان-ترانس» که سه کشور ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می‌کند، خواستار تسریع در طراحی و اجرای این طرح شد.

وی همچنین پیشنهاد داد که این پروژه به خط‌آهن در حال احداث چین - قرقیزستان - ازبکستان متصل شود تا شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای گسترش یافته و زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در منطقه فراهم گردد.

میرضیایف در این خصوص اظهار داشت: ما خواهان آن هستیم که پروژه راه‌آهن ازبکستان-افغانستان-پاکستان در سریع‌ترین زمان ممکن طراحی و اجرا شود؛ اتصال این مسیر به راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان، فرصت‌های گسترده‌ای برای ایجاد یک محیط اقتصادی و تجاری نوین و شبکه پایدار حمل‌ونقل منطقه‌ای فراهم خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی نیز این پروژه را گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری مسیرهای ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنان، اجرای این خط ریلی می‌تواند مدت زمان انتقال کالا را کاهش داده و مسیرهای موجود را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.

عبدالجبار صفی، رئیس اتحادیه صنعتگران کابل، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی تأکید کرد: اگر هرچه سریع‌تر این پروژه آغاز شود و تسهیلات لازم برای شرکت‌های مشارکت‌کننده فراهم گردد، منافع بیشتری نصیب افغانستان خواهد شد؛ این پروژه همچنین فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای مردم ایجاد خواهد کرد.

عبدالغفار نظامی، کارشناس امور اقتصادی نیز با اشاره به پیامدهای مثبت این طرح گفت: توسعه اتصال ریلی باعث کاهش زمان هدررفت کامیون‌داران می‌شود و در انتقال ایمن کالاهای تجاری نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

با توجه به موضع‌گیری‌های فعال تاشکند و کابل و تلاش‌های جاری برای جلب حمایت منطقه‌ای، انتظار می‌رود پروژه «افغان-ترانس» به‌زودی وارد فاز اجرایی شود.

