ذوقی ذوقیزاده، وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در نشست خبری روز چهارشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۵ اعلام کرد که گردش تجارت خارجی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴، حدود ۳۱۶.۹ میلیون دلار بیشتر است که معادل رشدی ۷.۲ درصدی میشود و نشاندهنده افزایش قابل توجه ارزش مبادلات در این دوره زمانی نسبت به سال گذشته است.
بر اساس این گزارش، صادرات تاجیکستان در این دوره به ۹۵۵.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد یا ۴۲.۵ میلیون دلار کاهش داشته است. دلیل اصلی این کاهش، افت صادرات فلزات گرانبها عنوان شده است.
در مقابل، واردات کالا در این دوره با رشد ۱۰.۵ درصدی به ۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که تا تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵، مجموع پروژههای فعال سرمایهگذاری دولتی در تاجیکستان به ۸۲ پروژه باارزش کلی ۴۵.۳ میلیارد سامانی (واحد پول ملی تاجیکستان) رسیده است.