در طول بیست سال گذشته، ترکیه شاهد تحولات بنیادین در حوزه صنایع دفاعی بوده است. به ویژه از سال ۲۰۰۵ به بعد، ترکیه با اتخاذ استراتژی‌های ملی‌سازی توانسته است موفقیت‌های قابل توجهی کسب کند. صنایع دفاعی ترکیه با پیشرفت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های هوایی، زمینی و دریایی، بازتاب گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی پیدا کرده و همچنان در مسیر توسعه خود حرکت می‌کند.

در این تحلیل، رشد صنایع دفاعی ترکیه طی دو دهه اخیر و عواملی که آن را به یک بازیگر موفق در این حوزه تبدیل کرده است، بررسی می‌شود.

حرکت به سمت ملی‌سازی و چشم‌انداز استراتژیک

صنایع دفاعی، یکی از پایه‌های اصلی استقلال، بازدارندگی و راهبردهای امنیتی کشورهاست و طی بیست سال اخیر به یکی از حوزه‌های مهم مورد توجه ترکیه تبدیل شده است. ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، چشم‌انداز استراتژیک مشخصی برای صنایع دفاعی خود تدوین کرده و گام‌های جدی در مسیر ملی‌سازی برداشته است.

در راستای کاهش وابستگی به خارج، سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه افزایش یافته و بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های دفاعی تشویق شده است. همچنین، سیاست‌هایی برای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت در این دوره دنبال شده‌اند.

در همین بازه، پروژه‌هایی مانند «میلگم»، «آتاک» و «آنکا» توجه ویژه‌ای را به خود جلب کردند. پروژه میلگم که از ۱۵ فوریه ۲۰۰۰ با هدف طراحی و ساخت ناو جنگی ملی ترکیه آغاز شده بود در این دوره سرعت بیشتری یافت.

به موازات آن در حوزه هوافضا نیز تحولات مهمی رخ داد؛ پروژه هلی‌کوپتر آتاک توسعه و سهم ملی در هلی‌کوپترهای هجومی افزایش نیز یافت.

همچنین، پروژه هواپیمای بدون سرنشین آنکا آغاز شد و طراحی و نمونه‌سازی پهپادها توسط مهندسان ترک شکل گرفت.

در نتیجه این زیرساخت، زمینه را برای شناخته شدن ترکیه در سطح جهانی در حوزه پهپادهای مسلح و غیرمسلح فراهم کرد. سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در حوزه‌های ارتباطات، رادار و سیستم‌های الکترواپتیک انجام شده و به دنبال آن پیشرفت‌های مهمی در سیستم‌های جنگ الکترونیک حاصل گشت.

دوره‌ای که صنایع دفاعی شتاب گرفت

سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به عنوان دوره‌ای که ترکیه در حوزه صنایع دفاعی سرعت گرفت، مورد توجه قرار گرفته است. پهپاد بدون سرنشین مسلح بایراکتار تی‌بی۲ که توسط شرکت بایکار توسعه یافته بود، در سال ۲۰۱۴ وارد انبار نیروهای مسلح ترکیه شد. به همین ترتیب، پهپاد بدون سرنشین غیرمسلح آنکا که توسط شرکت توساش توسعه یافته بود نیز با موفقیت مراحل آزمایشی را گذراند و به انبار نیروهای مسلح اضافه شد.

پهپادهای توسعه‌یافته ترکیه، تنها به ویژگی‌های شناسایی و نظارت محدود نشدند؛ آن‌ها با قابلیت حمل مهمات و انهدام اهداف نیز برجسته شدند.

از سوی دیگر هلی‌کوپتر هجومی آتاک T-۱۲۹ با توانایی مانور بالا، پروازهای آزمایشی خود را با موفقیت انجام داد و در سال ۲۰۱۴ وارد انبار نیروهای مسلح شد.

در این دوره، ترکیه با انجام مطالعات موفق در زمینه فناوری پهپادهای مسلح و غیرمسلح، زیرساختی ایجاد کرد که در سطح جهانی بازتاب ویژه‌ای داشت.

پروژه میلگم نیز که با هدف افزایش قدرت دریایی آغاز شده بود به نتیجه رسید؛ ناوهای تی‌سی‌جی هیبلی‌آدا در سال ۲۰۱۱ و تی‌سی‌جی بورگاز آدا در سال ۲۰۱۳ تکمیل و به آب انداخته شدند.

همچنین تولید خودروهای زرهی رزمی افزایش یافت و نیروهای زمینی نیز تقویت شدند.

افزون بر این، مطالعات قابل توجهی برای سامانه‌های پدافند هوایی حصار/A و حصار/O تحت هدایت شرکت‌های روکتسان و آسلسان آغاز شد.

دوره‌ای که صنایع دفاعی ترکیه اثربخشی میدانی خود را افزایش داد

در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، ترکیه فناوری‌های نظامی تولیدی خود را در میدان به شکلی بسیار مؤثر به کار گرفت. در عملیات‌های برون‌مرزی از جمله «سپر فرات»، «شاخه زیتون» و «چشمه صلح»، توانایی پهپادهای مسلح و غیرمسلح در کشف و شناسایی لحظه‌ای، پایش و انهدام اهداف، توجه جهانی را به خود جلب کرد. و در نتیجه، پهپادهای ترکیه به بسیاری از کشورها صادر شدند.

علاوه بر این پهپاد تهاجمی بایراکتار آکینجی که توسط شرکت بایکار توسعه یافته بود، اولین پرواز خود را در سال ۲۰۱۹ انجام داد. این پهپاد برخلاف تی‌بی۲، قادر بود در ارتفاعات بالاتر و مدت‌زمان طولانی‌تر پرواز کند و مهمات سنگین‌تری حمل کند.

سامانه‌های هوایی حصار/A و حصار/O نیز وارد مرحله آزمایشی شدند و نتایج موفقیت‌آمیزی کسب کردند.

همچنین موشک کروز اس‌او‌ام که قابلیت هدف‌گیری استراتژیک از فاصله طولانی با دقت بالا دارد، وارد انبار نیروهای مسلح ترکیه شد.

موشک‌های جیریت و UMTAS نیز علاوه بر هلی‌کوپتر آتاک، در پلتفرم‌های مختلف زمینی و هوایی به طور فعال مورد استفاده قرار گرفتند.

خودروهای زرهی رزمی توسعه‌یافته توسط FNSS، Otokar و BMC وارد انبار نیروهای مسلح شدند و در عملیات‌های فرامرزی نقش قابل توجهی ایفا کردند.

از سوی دیگر در دومین مرحله پروژه میلگم، برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای پلتفرم‌های دریایی انجام شد و ساخت ناو تی‌سی‌جی آنادولو (TCG-Anadolu) آغاز گردید؛ این پروژه که امکان استفاده از پهپادها از روی کشتی را فراهم می‌کند، گامی مهم برای افزایش قدرت ترکیه در دریاها محسوب می‌شود.

صنایع دفاعی ترکیه در ویترین بین‌المللی

از سال ۲۰۲۰ به بعد، ترکیه وارد دوره‌ای تقریباً جهشی در حوزه صنایع دفاعی شد. پروژه‌های پیشین حالا در میدان‌های عملیاتی اثر خود را بسیار قوی‌تر نشان دادند و پروژه‌های نسل جدید بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی بین‌المللی ایجاد کردند.

بدین ترتیب، ترکیه نه تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه در سطح جهانی نیز در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذار قرار گرفت.

در این دوره، قابل توجه‌ترین پیشرفت در حوزه پهپادها رخ داد؛ نقش بایراکتار تی‌بی۲ در جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ باعث شد که این پهپاد به عنوان سامانه‌ای «تغییر‌دهنده بازی» شناخته شود.

از سال ۲۰۲۱، پهپاد بایراکتار آکینجی وارد انبار نیروهای مسلح شده و پس از آن برای مأموریت‌های استراتژیک به کار گرفته شد.

در سال ۲۰۲۲، جنگنده بدون سرنشین کیزیل‌الما از آشیانه خارج شد و در ۲۰۲۳ اولین پرواز خود را انجام داد. این پهپاد با موتور جت و قابلیت‌های مشابه جنگنده، ترکیه را به یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه تبدیل کرد.

علاوه بر این یکی دیگر از پروژه‌های حیاتی این دوره، جنگنده ملی کاآن بود که در چارچوب هدف قرار گرفتن ترکیه در میان معدود کشورهای تولیدکننده هواپیمای جنگنده نسل پنجم طراحی شد.