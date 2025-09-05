بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که کل ذخایر این بانک در هفته منتهی به ۲۹ آگوست با افزایش ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار نسبت به هفته قبل به ۱۷۸ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار رسید و به رکورد تاریخی دست یافت. بانک مرکزی ترکیه آمار هفتگی پول و بانک‌ها را منتشر کرد.

بر اساس این آمار، ذخایر ناخالص ارز خارجی بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ آگوست با کاهش ۵۹ میلیون دلاری به ۹۱ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسید در حالی که این رقم در هفته منتهی به ۲۲ آگوست ۹۱ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بود.

در همین دوره، ذخایر طلای بانک مرکزی با افزایش ۲ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار از ۸۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار به ۸۷ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسید.