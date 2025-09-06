ترکیه
3 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه ترکیه: مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینی‌ها قابل بحث نیست
وزیر امور خارجه ترکیه، در پی لغو ویزای مقام‌های فلسطینی برای حضور در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید کرد که مسائل فلسطین بدون حضور خود فلسطینی‌ها قابل بحث نیست و تلاش‌ها برای تضمین نمایندگی و به رسمیت شناختن کشورشان ادامه دارد.
وزیر امور خارجه ترکیه: مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینی‌ها قابل بحث نیست
/ عکس: AAهاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان دیدار با فدراسیون مطبوعات ترکیه
6 سپتامبر 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز جمعه پنجم سپتامبر در جریان دیدار با فدراسیون مطبوعات ترکیه در آنکارا با اشاره به لغو ویزا برای مقام‌های فلسطینی که قرار بود برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آمریکا سفر کنند، اظهار داشت که مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینی‌ها قابل بحث نیست.

فیدان در این دیدار به سوالی درباره لغو ویزاها، از جمله ویزای محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین که قرار بود اواخر این ماه در نشست حضور یابد، پاسخ داد و با تأکید بر حساسیت موضوع اظهار داشت که از همان روز اول به‌طور فشرده روی این مسئله کار شده است.

 وی همچنین توضیح داد که هر سال در سپتامبر، همه کشورها در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه‌های خود درباره مسائل جاری را ارائه می‌کنند و امسال با ابتکار برخی کشورها و حمایت ترکیه، تصمیم گرفته شد کنفرانسی درباره فلسطین برگزار شود.

فیدان اعلام کرد که برخی کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه و بلژیک که هنوز فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته‌اند، قصد دارند اقدامات لازم برای به رسمیت شناختن آن را انجام دهند.

وی تأکید کرد که لغو ویزاها، دو جنبه فنی دارد و توضیح داد که فلسطین همچنان می‌تواند به‌عنوان یک کشور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، زیرا نماینده دائم آن اجازه حضور در جلسات را دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود که طبق منشور سازمان ملل، مشارکت فلسطین اجتناب‌ناپذیر است، اما با توجه به عدم صدور ویزاها، حضور عباس در نشست ممکن است میسر نشود.

فیدان اشاره کرد که پس از لغو ویزاها، گروه هفت‌عضوی سازمان همکاری اسلامی و گروه تماس اتحادیه عرب بیانیه‌ای صادر کردند و این تصمیم را نادرست خوانده و خواستار اصلاح آن شدند.

مطالب پیشنهادی

وی تأکید کرد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور ترکیه، دو اقدام جداگانه در جریان است. در اقدام اول، وزارت امور خارجه به‌طور فشرده بررسی کرده است که چه اقدامات جایگزین و گزینه‌هایی می‌توان برای حل مشکل لغو ویزاها به کار برد و نتایج این بررسی به همراه چندین پیشنهاد جایگزین به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که گفتگوهایی با فلسطین و کشورهای عربی شامل عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و عمان برگزار شده است.

وی افزود که فلسطینی‌ها متعهد هستند برنامه‌های نیویورک مختل نشود و فعالیت‌ها برای به رسمیت شناختن کشورشان ادامه یابد، اما اولویت اصلی آن‌ها در این مرحله، به رسمیت شناختن فلسطین توسط اعضای دائم شورای امنیت مانند فرانسه و بریتانیا است.

فیدان همچنین بیان کرد که این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین مزیت برای پرونده فلسطین در نظر گرفته می‌شود و ارزیابی‌های داخلی وزارت امور خارجه در این زمینه به‌طور مفصل به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی اضافه کرد که کشورهای عرب همسایه با وجود انتقادها، معتقدند که سود بزرگ‌تر در به رسمیت شناختن فلسطین توسط دیگر بازیگران است و از ادامه برنامه در نیویورک حمایت می‌کنند.

 

مرتبطTRT Global - فیدان: کاری که نتانیاهو در تلاش است انجام دهد چیزی جز پنهان کردن نسل‌کشی خود نیست
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us