هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز جمعه پنجم سپتامبر در جریان دیدار با فدراسیون مطبوعات ترکیه در آنکارا با اشاره به لغو ویزا برای مقامهای فلسطینی که قرار بود برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آمریکا سفر کنند، اظهار داشت که مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینیها قابل بحث نیست.
فیدان در این دیدار به سوالی درباره لغو ویزاها، از جمله ویزای محمود عباس، رئیس دولت فلسطین که قرار بود اواخر این ماه در نشست حضور یابد، پاسخ داد و با تأکید بر حساسیت موضوع اظهار داشت که از همان روز اول بهطور فشرده روی این مسئله کار شده است.
وی همچنین توضیح داد که هر سال در سپتامبر، همه کشورها در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل بیانیههای خود درباره مسائل جاری را ارائه میکنند و امسال با ابتکار برخی کشورها و حمایت ترکیه، تصمیم گرفته شد کنفرانسی درباره فلسطین برگزار شود.
فیدان اعلام کرد که برخی کشورهای غربی، بهویژه فرانسه و بلژیک که هنوز فلسطین را بهعنوان یک کشور به رسمیت نشناختهاند، قصد دارند اقدامات لازم برای به رسمیت شناختن آن را انجام دهند.
وی تأکید کرد که لغو ویزاها، دو جنبه فنی دارد و توضیح داد که فلسطین همچنان میتواند بهعنوان یک کشور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، زیرا نماینده دائم آن اجازه حضور در جلسات را دارد.
وزیر امور خارجه ترکیه افزود که طبق منشور سازمان ملل، مشارکت فلسطین اجتنابناپذیر است، اما با توجه به عدم صدور ویزاها، حضور عباس در نشست ممکن است میسر نشود.
فیدان اشاره کرد که پس از لغو ویزاها، گروه هفتعضوی سازمان همکاری اسلامی و گروه تماس اتحادیه عرب بیانیهای صادر کردند و این تصمیم را نادرست خوانده و خواستار اصلاح آن شدند.
وی تأکید کرد که بر اساس دستور رئیسجمهور ترکیه، دو اقدام جداگانه در جریان است. در اقدام اول، وزارت امور خارجه بهطور فشرده بررسی کرده است که چه اقدامات جایگزین و گزینههایی میتوان برای حل مشکل لغو ویزاها به کار برد و نتایج این بررسی به همراه چندین پیشنهاد جایگزین به رئیسجمهور ارائه شده است.
وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که گفتگوهایی با فلسطین و کشورهای عربی شامل عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و عمان برگزار شده است.
وی افزود که فلسطینیها متعهد هستند برنامههای نیویورک مختل نشود و فعالیتها برای به رسمیت شناختن کشورشان ادامه یابد، اما اولویت اصلی آنها در این مرحله، به رسمیت شناختن فلسطین توسط اعضای دائم شورای امنیت مانند فرانسه و بریتانیا است.
فیدان همچنین بیان کرد که این موضوع بهعنوان مهمترین مزیت برای پرونده فلسطین در نظر گرفته میشود و ارزیابیهای داخلی وزارت امور خارجه در این زمینه بهطور مفصل به رئیسجمهور ارائه شده است.
وی اضافه کرد که کشورهای عرب همسایه با وجود انتقادها، معتقدند که سود بزرگتر در به رسمیت شناختن فلسطین توسط دیگر بازیگران است و از ادامه برنامه در نیویورک حمایت میکنند.