هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز جمعه پنجم سپتامبر در جریان دیدار با فدراسیون مطبوعات ترکیه در آنکارا با اشاره به لغو ویزا برای مقام‌های فلسطینی که قرار بود برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آمریکا سفر کنند، اظهار داشت که مسائل مربوط به فلسطین بدون حضور فلسطینی‌ها قابل بحث نیست.

فیدان در این دیدار به سوالی درباره لغو ویزاها، از جمله ویزای محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین که قرار بود اواخر این ماه در نشست حضور یابد، پاسخ داد و با تأکید بر حساسیت موضوع اظهار داشت که از همان روز اول به‌طور فشرده روی این مسئله کار شده است.

وی همچنین توضیح داد که هر سال در سپتامبر، همه کشورها در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه‌های خود درباره مسائل جاری را ارائه می‌کنند و امسال با ابتکار برخی کشورها و حمایت ترکیه، تصمیم گرفته شد کنفرانسی درباره فلسطین برگزار شود.

فیدان اعلام کرد که برخی کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه و بلژیک که هنوز فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته‌اند، قصد دارند اقدامات لازم برای به رسمیت شناختن آن را انجام دهند.

وی تأکید کرد که لغو ویزاها، دو جنبه فنی دارد و توضیح داد که فلسطین همچنان می‌تواند به‌عنوان یک کشور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند، زیرا نماینده دائم آن اجازه حضور در جلسات را دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود که طبق منشور سازمان ملل، مشارکت فلسطین اجتناب‌ناپذیر است، اما با توجه به عدم صدور ویزاها، حضور عباس در نشست ممکن است میسر نشود.

فیدان اشاره کرد که پس از لغو ویزاها، گروه هفت‌عضوی سازمان همکاری اسلامی و گروه تماس اتحادیه عرب بیانیه‌ای صادر کردند و این تصمیم را نادرست خوانده و خواستار اصلاح آن شدند.