تیم ملی والیبال زنان ترکیه در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵،در بانکوک تایلند با نتیجه سه بر یک آمریکا را شکست داد و موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی والیبال زنان جهان شد.

ترکیه با نتایج ست‌های ۲۵-۱۴، ۲۲-۲۵، ۲۵-۱۴، ۲۵-۲۳ آمریکا را مغلوب کرد و برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع چهار تیم پایانی قهرمانی جهان پیوست.

حریف بعدی تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله نیمه‌نهایی، تیم ملی ژاپن خواهد بود و این دیدار در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

از زمان نخستین حضور ترکیه در مسابقات جهانی در سال ۲۰۰۶، بهترین نتیجه این تیم کسب مقام ششم در سال ۲۰۱۰ بود.