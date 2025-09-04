ترکیه
صعود تیم ملی والیبال زنان ترکیه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان با غلبه بر آمریکا
تیم ملی والیبال زنان ترکیه با شکست دادن ایالات متحده آمریکا، برای اولین بار در تاریخ به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی والیبال زنان جهان راه یافت.
بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ترکیه، هنده بالادین (راست) و ادا اردم (چپ) / AA
4 سپتامبر 2025

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵،در بانکوک تایلند با نتیجه سه بر یک  آمریکا را شکست داد و موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی والیبال زنان جهان شد.

ترکیه با نتایج ست‌های ۲۵-۱۴، ۲۲-۲۵، ۲۵-۱۴، ۲۵-۲۳ آمریکا را مغلوب کرد و برای نخستین بار در تاریخ خود به جمع چهار تیم پایانی قهرمانی جهان پیوست.

حریف بعدی تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله نیمه‌نهایی، تیم ملی ژاپن خواهد بود و این دیدار در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود.

از زمان نخستین حضور ترکیه در مسابقات جهانی در سال ۲۰۰۶، بهترین نتیجه این تیم کسب مقام ششم در سال ۲۰۱۰ بود.

همچنین از سال ۲۰۲۲ دانیال سانتارلی هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و این تیم تحت هدایت وی در بازی فینال رقابت‌های قهرمانی اروپا ۲۰۲۳ با پیروزی بر صربستان قهرمان اروپا شد.

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در سال‌های اخیر به یک قدرت بزرگ در والیبال اروپا تبدیل شده است. قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۳، قهرمانی فینال لیگ ملت‌های والیبال زنان و کسب مدال نقره بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس گواهی بر این مدعاست.

