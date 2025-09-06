

بر اساس گزارش آکادمی اطلاعات ملی ترکیه با عنوان «امنیت انرژی و تحول دیجیتال-سبز: گذار به شبکه‌های هوشمند و بدون کربن» که روز جمعه، پنجم سپتامبر منتشر شد، گذار به شبکه‌های هوشمند و بدون کربن نشان می‌دهد که هرچند فناوری‌های هوشمند و این نوع شبکه‌ها پتانسیل کاهش انتشار کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را دارند، اما سیستم‌های سنتی انرژی را تحت فشار شدیدی قرار می‌دهند.

گزارش تأکید می‌کند که قابلیت اطمینان شبکه‌های برق دیگر تضمین‌شده نیست و با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و دیجیتالی شدن گسترده، تضمین پایداری شبکه به یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل زمان حاضر تبدیل شده است.

آسیب‌پذیری‌های این تحول به‌وضوح در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ مشاهده شد، زمانی که خاموشی گسترده‌ای از اسپانیا آغاز و به پرتغال و فرانسه رسید و میلیون‌ها نفر را به مدت نزدیک به ۱۰ ساعت در تاریکی فرو برد.

این شکست زنجیره‌ای باعث شد هزاران نفر در متروها، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار گرفتار شوند، سیستم‌های پرداخت از کار بیفتد، بیمارستان‌ها خدمات خود را به وضعیت‌های اضطراری محدود کنند و چندین منطقه حالت فوق‌العاده اعلام کنند.

علاوه بر این تحلیل‌گران عامل حیاتی این رویداد را سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق اسپانیا اعلام کردند که به ۷۸ درصد رسید و بسیار بالاتر از آستانه توصیه‌شده ۷۰ درصد بود.

بدین ترتیب کمبود ظرفیت ذخیره کافی، شکنندگی سیستم را تشدید و باعث شکست گسترده شد.

گزارش تأکید می‌کند که این خاموشی یک هشدار جدی است و بدون به‌کارگیری استراتژی‌های حفاظتی به‌روزشده و زیرساخت‌های مقاوم، خطر فروپاشی سیستماتیک شبکه‌ها همچنان در حال افزایش خواهد بود.

از سوی دیگر، شبکه‌های هوشمند که شامل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل داده‌های لحظه‌ای هستند، محور انقلاب دیجیتال-سبز به شمار می‌روند.

این سیستم‌ها با تعادل میان عرضه و تقاضا، پیش‌بینی الگوهای مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی، وعده ایجاد شبکه‌ای پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر را می‌دهند.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند که هوشمند بودن به معنای امن بودن نیست و هرچه ادغام دیجیتال بیشتر شود، خطر حملات سایبری، تزریق داده‌های نادرست و اختلالات ناشی از بدافزار افزایش یافته و می‌تواند کل مناطق را فلج کند.