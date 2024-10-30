وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به مصوبه کنست (پارلمان اسرائیل) مبنی‌بر بسته‌شدن ساختمان‌های آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد در خاور نزدیک (UNRWA) برای آوارگان فلسطینی و ممنوعیت فعالیت آن‌ها بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: تصمیم مجلس اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت نیروهای امدادرسان سازمان ملل نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. اسرائیل با این اقدام خود تلاش‌ها برای تحقق راه‌حل دو دولتی را به بن‌بست کشانده و با صراحت مخالفت خود با این راه‌حل و همچنین عدم بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌هایشان را اعلام می‌کند.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین افزود: این نیروها که وابسته به سازمان ملل متحد هستند، از سال ۱۹۴۹ به طور مستمر در سرزمین‌های اشغالی مشغول ارائه خدمات به جنگ‌زدگان بوده و در ایجاد ثبات در این منطقه شکننده نقش حیاتی ایفا کرده‌اند.