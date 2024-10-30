ترکیه
ترکیه به مصوبه پارلمان اسرائیل درباره ممنوعیت فعالیت اونروا واکنش نشان داد
وزارت امور خارجه ترکیه به تصمیم اخیر پارلمان اسرائیل درباره پایان دادن به فعالیت‌های انسانی نمایندگی سازمان ملل در امدادرسانی به مردم جنگ‌زده غزه واکنش نشان داد.
مرکز آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد در اردوگاه آوارگان آیدا در بیت لحم در کرانه باختری/ عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به مصوبه کنست (پارلمان اسرائیل) مبنی‌بر بسته‌شدن ساختمان‌های آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد در خاور نزدیک (UNRWA) برای آوارگان فلسطینی و ممنوعیت فعالیت آن‌ها بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: تصمیم مجلس اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت نیروهای امدادرسان سازمان ملل نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. اسرائیل با این اقدام خود تلاش‌ها برای تحقق راه‌حل دو دولتی را به بن‌بست کشانده و با صراحت مخالفت خود با این راه‌حل و همچنین عدم بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌هایشان را اعلام می‌کند.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین افزود: این نیروها که وابسته به سازمان ملل متحد هستند، از سال ۱۹۴۹ به طور مستمر در سرزمین‌های اشغالی مشغول ارائه خدمات به جنگ‌زدگان بوده و در ایجاد ثبات در این منطقه شکننده نقش حیاتی ایفا کرده‌اند.

این بیانیه تصریح کرده است که تصمیم برای بستن فعالیت‌های امدادی سازمان ملل در غزه، که به تصویب مجلس اسرائیل رسیده، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اوضاع امنیتی و انسانی این منطقه داشته باشد. فقدان این نیروها، که مسئول ارائه خدمات به میلیون‌ها پناهنده فلسطینی هستند، پیامدهای جدی برای وضعیت انسانی در غزه از جمله کمبود خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی خواهد داشت.

وزارت امور خارجه ترکیه تأکید کرد که به شدت با این تصمیم مخالف است و بر ضرورت واکنش از سوی تمامی طرف‌ها با استناد به حقوق انسانی و بین‌المللی تأکید دارد. همچنین اعلام کرده است که ترکیه، به‌عنوان رئیس گروه مالی نیروهای حافظ صلح، به حمایت سیاسی و مالی خود از این سازمان ادامه خواهد داد.

