ژولیت توما، مدیر ارتباطات آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا)، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: ما در آستانه از دست دادن ارزشها و وجدان انسانی خود هستیم.
وی توضیح داد قحطی در غزه به این دلیل بهوجود آمده که کمکهای هماهنگشده سازمان ملل کنار گذاشته شده و سازوکار سیاسی بنیاد بشردوستانه غزه، جای آن را گرفته است؛ روشی که به گفته او باعث بیاعتنایی به انسانها، هرجومرج و مرگ میشود.
توما تأکید کرد تنها راهحل، بازگشت به نظام واحد کمکرسانی تحت هدایت سازمان ملل و بر پایه قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، ۱۱ فلسطینی دیگر از جمله یک کودک، طی روزهای اخیر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارتش اسرائیل حملات خود علیه غزه را ادامه داده و تاکنون نزدیک به ۶۲ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، جان خود را از دست دادهاند. بمبارانهای پیدرپی این منطقه باعث افزایش خطر قحطی و تخریب گسترده آن شده است.