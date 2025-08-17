ژولیت توما، مدیر ارتباطات آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا)، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: ما در آستانه از دست دادن ارزش‌ها و وجدان انسانی خود هستیم.

وی توضیح داد قحطی در غزه به این دلیل به‌وجود آمده که کمک‌های هماهنگ‌شده سازمان ملل کنار گذاشته شده و سازوکار سیاسی بنیاد بشردوستانه غزه، جای آن را گرفته است؛ روشی که به گفته او باعث بی‌اعتنایی به انسان‌ها، هرج‌ومرج و مرگ می‌شود.

توما تأکید کرد تنها راه‌حل، بازگشت به نظام واحد کمک‌رسانی تحت هدایت سازمان ملل و بر پایه قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، ۱۱ فلسطینی دیگر از جمله یک کودک، طی روزهای اخیر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.