ابراز همدردی سازمان ملل با قربانیان سیل در پاکستان و هند
سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از تلفات سنگین ناشی از سیل‌های اخیر در پاکستان و هند، آمادگی خود را برای کمک به دولت‌های دو کشور اعلام کرد.
شمار قربانیان بر اثر سیل، از ابتدای ماه ژوئن تاکنون به ۶۸۸ نفر رسیده است / عکس: AP
13 ساعت پیش

سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از تلفات سنگین ناشی از سیل‌های اخیر در پاکستان و هند، همدردی خود را با قربانیان اعلام کرد و گفت تیم‌های امدادی این سازمان آماده همکاری با دولت‌های دو کشور برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان هستند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۸ آگوست گفت: آنتونیو گوترش از جان‌باختن صدها نفر در این حوادث عمیقاً متأسف است و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند.

وی افزود: تیم‌های سازمان ملل در مناطق حادثه‌دیده آماده ارائه کمک‌های فوری به ارگان‌ها دولتی هستند.

براساس گزارش‌ها، سیلاب‌های گسترده در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روستاها و زیرساخت‌ها را ویران کرده و طی چهار روز گذشته ۳۶۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ شمار قربانیان از ابتدای ماه ژوئن تاکنون به ۶۸۸ نفر رسیده است.

در شمال هند نیز بارندگی‌های شدید ۱۴ آگوست دست‌کم ۶۱ کشته، بیش از ۲۵۰ مفقودی و صدها زخمی برجا گذاشته است.

گوترش با تأکید بر ضرورت امدادرسانی فوری، اعلام کرد: سازمان ملل با تمام ظرفیت‌های خود برای کاهش خسارات و حمایت از آسیب‌دیدگان در کنار پاکستان و هند خواهد بود.

مرتبطTRT Global - شمار قربانیان سیل در پاکستان به ۶۸۸ تن رسید؛ عملیات نجات ادامه دارد

 

اکسپلور
