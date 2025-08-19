سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از تلفات سنگین ناشی از سیل‌های اخیر در پاکستان و هند، همدردی خود را با قربانیان اعلام کرد و گفت تیم‌های امدادی این سازمان آماده همکاری با دولت‌های دو کشور برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان هستند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۸ آگوست گفت: آنتونیو گوترش از جان‌باختن صدها نفر در این حوادث عمیقاً متأسف است و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند.

وی افزود: تیم‌های سازمان ملل در مناطق حادثه‌دیده آماده ارائه کمک‌های فوری به ارگان‌ها دولتی هستند.

براساس گزارش‌ها، سیلاب‌های گسترده در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روستاها و زیرساخت‌ها را ویران کرده و طی چهار روز گذشته ۳۶۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ شمار قربانیان از ابتدای ماه ژوئن تاکنون به ۶۸۸ نفر رسیده است.