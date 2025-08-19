استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۸ آگوست در نشست خبری روزانه در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد که شرایط انسانی در غزه در نتیجه تداوم حملات و محاصره اسرائیل اکنون فراتر از فاجعه است.
وی با اشاره به محدودیتهای گسترده اسرائیل در ورود کمکهای بینالمللی به غزه گفت: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه هشدار دادهاند که شرایط در غزه به مرحلهای رسیده که دیگر تنها یک بحران یا فاجعه نیست، بلکه فراتر از آن است.
دوجاریک تأکید کرد که گزارشهای روزانه از غزه حاکی از افزایش شمار قربانیان غیرنظامی است؛ علاوه بر تلفات ناشی از حملات نظامی، موارد مرگ به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه نیز روبهافزایش است.
بر اساس تازهترین آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، تنها در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۵ نفر از جمله ۲ کودک بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی جان خود را ازدستدادهاند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از چنین مرگهای دردناکی، بارها تأکید کردهایم که سازمانهای امدادرسان باید بتوانند به طور گسترده و پایدار از طریق تمامی گذرگاهها و مسیرها، کمکهای غذایی را به ۲.۱ میلیون نفر جمعیت غزه - که نیمی از آنها کودک هستند - برسانند.
او همچنین به اقدامات غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشاره کرده و گفت که حملات، تهدیدها و سیاستهای سرکوبگرانه شهرکنشینان علیه فلسطینیها همچنان ادامه دارد.
دوجاریک تأکید کرد: ما قویاً با خشونت شهرکنشینان که امنیت، معیشت و کرامت فلسطینیها را نابود میکند، مخالفیم و یکبار دیگر خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان در کرانه باختری و قدس شرقی هستیم.