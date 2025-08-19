این اقدام در حالی صورت گرفت که دادگاه عالی اسرائیل در ماه مارس حکمی به نفع بازگشت آنان صادر کرده بود، اما ارتش منطقه را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده است.

به گفته مقامات محلی، این اقدامات بخشی از کارزار گسترده اسرائیل برای تصاحب زمین‌ها و آوارگی اجباری فلسطینیان در کرانه باختری است؛ روندی که به موازات جنگ در غزه شدت گرفته است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از هزار فلسطینی در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان کشته شده‌اند.

کمیسیون فلسطینی مقابله با دیوارکشی و شهرک‌سازی نیز اعلام کرده است که تنها در ماه جولای، شهرک‌نشینان ۴۶۶ حمله انجام داده‌اند که در جریان آن چهار فلسطینی کشته و دو جامعه بدوی شامل ۵۰ خانواده آواره شدند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ اشغال سرزمین‌های فلسطینی را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه فوری همه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی شده است.