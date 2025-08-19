نظامیان اسرائیلی، روز دوشنبه ۱۸ آگوست، با یورش به منطقه عنابالکبیر در نزدیکی الرماضین واقع در الخلیل، چندین مغازه و ساختمان تجاری فلسطینیان را با بولدوزر ویران کردند.
منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی در جریان این عملیات با شلیک گاز اشکآور به معترضان، موجب مصدومیت و خفگی شماری از ساکنان شدند.
این منطقه در بخش موسوم به «منطقه C» در کرانه باختری اشغالی قرار دارد که تحت کنترل کامل اسرائیل است.
سازمانهای حقوق بشری میگویند فلسطینیها در این مناطق به ندرت مجوز ساختوساز دریافت میکنند و تخریب املاک به ابزاری برای آوارگی اجباری آنان تبدیل شده است.
همزمان، گروهی از شهرکنشینان غیرقانونی با پشتیبانی ارتش اسرائیل مانع بازگشت چند خانواده فلسطینی به منازلشان شدند؛ خانوادههایی که سال گذشته به دلیل حملات مکرر شهرکنشینان خانههای خود را ترک کرده بودند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دادگاه عالی اسرائیل در ماه مارس حکمی به نفع بازگشت آنان صادر کرده بود، اما ارتش منطقه را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده است.
به گفته مقامات محلی، این اقدامات بخشی از کارزار گسترده اسرائیل برای تصاحب زمینها و آوارگی اجباری فلسطینیان در کرانه باختری است؛ روندی که به موازات جنگ در غزه شدت گرفته است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از هزار فلسطینی در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان کشته شدهاند.
کمیسیون فلسطینی مقابله با دیوارکشی و شهرکسازی نیز اعلام کرده است که تنها در ماه جولای، شهرکنشینان ۴۶۶ حمله انجام دادهاند که در جریان آن چهار فلسطینی کشته و دو جامعه بدوی شامل ۵۰ خانواده آواره شدند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دیوان بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ اشغال سرزمینهای فلسطینی را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه فوری همه شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی شده است.