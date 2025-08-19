سیلاب‌های ویرانگر در شمال‌غرب پاکستان تاکنون جان ۶۸۸ نفر را گرفته و دست‌کم ۲۰۰ نفر همچنان مفقود هستند؛ بیش از هزار نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

به گزارش اداره ملی مدیریت بحران پاکستان، بارش‌های شدید موسمی از ۲۶ ژوئن آغاز شده و طی چهار روز گذشته بیش از ۳۶۸ نفر تنها در ایالت خیبرپختونخوا جان باخته‌اند. سیلاب‌ها ده‌ها روستا، پل و زیرساخت‌های حیاتی را تخریب کرده و زندگی ساکنان مناطق آسیب‌دیده را مختل کرده است.

ارتش پاکستان، گروه‌های امداد و صدها داوطلب محلی در شهرستان‌های بونیر، سوات، شانگلا و مانسهره در حال جستوجوی بازماندگان هستند؛ با این حال، شرایط کوهستانی و بارش‌های مداوم، عملیات نجات را با دشواری مواجه کرده است.

سرلشکر انعام حیدر، رئیس اداره ملی مدیریت بحران پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که نیروهای امدادی مشغول بازگشایی راه‌ها و وصل مجدد برق مناطق آسیب‌دیده هستند.

بر اساس گزارش مقامات محلی، شهرستان بونیر بیشترین خسارت را داشته و مرگ ۲۲۰ نفر در این منطقه تأیید شده است.