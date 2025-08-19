سیاست
شمار قربانیان سیل در پاکستان به ۶۸۸ تن رسید؛ عملیات نجات ادامه دارد
سیلاب‌های شدید در شمال‌غرب پاکستان تاکنون جان ۶۸۸ نفر را گرفته و بیش از هزار نفر زخمی و دست‌کم ۲۰۰ نفر مفقود شده‌اند؛ نیروهای امدادی و ارتش با دشواری‌های ناشی از بارش‌های تازه و شرایط کوهستانی، همچنان در حال جست‌وجو و نجات بازماندگان هستند.
نیروهای امداد با پشتیبانی نیروهای ارتش و داوطلبان محلی پس از وقوع یک رگبار شدید در منطقه سوابی در شمال پاکستان / عکس: AA
سیلاب‌های ویرانگر در شمال‌غرب پاکستان تاکنون جان ۶۸۸ نفر را گرفته و دست‌کم ۲۰۰ نفر همچنان مفقود هستند؛ بیش از هزار نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

به گزارش اداره ملی مدیریت بحران پاکستان، بارش‌های شدید موسمی از ۲۶ ژوئن آغاز شده و طی چهار روز گذشته بیش از ۳۶۸ نفر تنها در ایالت خیبرپختونخوا جان باخته‌اند. سیلاب‌ها ده‌ها روستا، پل و زیرساخت‌های حیاتی را تخریب کرده و زندگی ساکنان مناطق آسیب‌دیده را مختل کرده است.

ارتش پاکستان، گروه‌های امداد و صدها داوطلب محلی در شهرستان‌های بونیر، سوات، شانگلا و مانسهره در حال جستوجوی بازماندگان هستند؛ با این حال، شرایط کوهستانی و بارش‌های مداوم، عملیات نجات را با دشواری مواجه کرده است.

سرلشکر انعام حیدر، رئیس اداره ملی مدیریت بحران پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که نیروهای امدادی مشغول بازگشایی راه‌ها و وصل مجدد برق مناطق آسیب‌دیده هستند.

بر اساس گزارش مقامات محلی، شهرستان بونیر بیشترین خسارت را داشته و مرگ ۲۲۰ نفر در این منطقه تأیید شده است.

فراز مغول، سخنگوی دولت ایالت خیبرپختونخوا، هشدار داد که با توجه به مفقود بودن صدها تن دیگر، احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد.

سازمان‌های خیریه و امدادی نیز ارسال کمک‌های فوری به بازماندگان را آغاز کرده‌اند؛ بارندگی‌های موسمی در استان بلوچستان نیز منجر به مرگ دو دختر خردسال شده است.

مقامات پاکستان از جامعه بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا در تأمین نیازهای فوری و بازسازی مناطق سیل‌زده این کشور مشارکت کنند.

