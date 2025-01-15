سیاست
2 دقیقه خواندن
خارج‌کردن ده‌ها جسد از معدن غیرقانونی در آفریقای جنوبی؛ نجات‌یافتگان دستگیر شدند
مقامات پلیس آفریقای جنوبی می‌گویند امدادگران در این کشور طی دو روز عملیات، ۳۶ جسد و ۸۲ بازمانده از میان معدنچیان محبوس شده در یک معدن طلا را خارج کرده‌اند.
خارج‌کردن ده‌ها جسد از معدن غیرقانونی در آفریقای جنوبی؛ نجات‌یافتگان دستگیر شدند
خارج کردن معدن‌کاران از زیر زمین بعد از مدت‌ها حبس در معدن / عکس: AA
15 ژانویه 2025

مقامات پلیس آفریقای جنوبی امروز، ۱۵ ژانویه، اعلام کردند که پس از دو روز عملیات نجات مستمر، ۳۶ جسذ و ۸۲ نفر زخمی از معدن غیرقانونی استیل‌فونتین خارج شدند.

 این عملیات بخشی از برنامه دولتی «والا امگودی»، به معنای بستن حفره، است که با هدف مقابله با استخراج غیرقانونی معادن اجرا شد.

 پلیس از آگوست ۲۰۲۴ معدن استیل‌فونتین را محاصره کرده و تأمین آب و غذا به داخل معدن را قطع کرده بود. هدف از این اقدام، مجبور کردن معدنچیان به خروج و دستگیری آن‌ها به اتهام معدن‌کاری غیرقانونی و مهاجرت غیرمجاز اعلام شده بود.

 یک گروه حقوقی معدن‌کاران گزارش داد که همچنان صدها نفر و ده‌ها جسد دیگر در این معدن گرفتار هستند. این گروه روز دوشنبه ویدئویی منتشر کرد که اجساد و بازماندگان را در اعماق معدن نشان می‌داد.

 پلیس در این عملیات از یک قفس فلزی برای خارج‌کردن افراد و اجساد از عمق دو کیلومتری زمین استفاده کرد. پلیس تأکید کرد که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و گزارش‌های روزانه‌ای از نتایج ارائه خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

 معضل معادن متروکه

 معادن غیرقانونی اغلب در مناطقی فعالیت می‌کنند که شرکت‌های معدنی به دلیل عدم صرفه اقتصادی آن‌ها را رها کرده‌اند. در این معادن، کارگران غیرمجاز که بیشتر مهاجران غیرقانونی از کشورهای دیگر آفریقایی هستند، باقی‌مانده منابع را استخراج می‌کنند.

این رویکرد دولت با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و ساکنان محلی مواجه شده است. یکی از ساکنان محلی به نام ماتوملو که شوهرش از ماه ژوئن وارد معدن شده و از آن زمان ناپدید شده است، گفت: شوهرم زنده است یا مرده؟

 وزیر معدن، گوئده منتاشه، در پاسخ به منتقدین، فعالیت‌های غیرقانونی در معادن متروکه را «جنگ علیه اقتصاد کشور» توصیف کرده بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us