مقامات پلیس آفریقای جنوبی امروز، ۱۵ ژانویه، اعلام کردند که پس از دو روز عملیات نجات مستمر، ۳۶ جسذ و ۸۲ نفر زخمی از معدن غیرقانونی استیل‌فونتین خارج شدند.

این عملیات بخشی از برنامه دولتی «والا امگودی»، به معنای بستن حفره، است که با هدف مقابله با استخراج غیرقانونی معادن اجرا شد.

پلیس از آگوست ۲۰۲۴ معدن استیل‌فونتین را محاصره کرده و تأمین آب و غذا به داخل معدن را قطع کرده بود. هدف از این اقدام، مجبور کردن معدنچیان به خروج و دستگیری آن‌ها به اتهام معدن‌کاری غیرقانونی و مهاجرت غیرمجاز اعلام شده بود.

یک گروه حقوقی معدن‌کاران گزارش داد که همچنان صدها نفر و ده‌ها جسد دیگر در این معدن گرفتار هستند. این گروه روز دوشنبه ویدئویی منتشر کرد که اجساد و بازماندگان را در اعماق معدن نشان می‌داد.

پلیس در این عملیات از یک قفس فلزی برای خارج‌کردن افراد و اجساد از عمق دو کیلومتری زمین استفاده کرد. پلیس تأکید کرد که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و گزارش‌های روزانه‌ای از نتایج ارائه خواهد شد.