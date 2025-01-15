مقامات پلیس آفریقای جنوبی امروز، ۱۵ ژانویه، اعلام کردند که پس از دو روز عملیات نجات مستمر، ۳۶ جسذ و ۸۲ نفر زخمی از معدن غیرقانونی استیلفونتین خارج شدند.
این عملیات بخشی از برنامه دولتی «والا امگودی»، به معنای بستن حفره، است که با هدف مقابله با استخراج غیرقانونی معادن اجرا شد.
پلیس از آگوست ۲۰۲۴ معدن استیلفونتین را محاصره کرده و تأمین آب و غذا به داخل معدن را قطع کرده بود. هدف از این اقدام، مجبور کردن معدنچیان به خروج و دستگیری آنها به اتهام معدنکاری غیرقانونی و مهاجرت غیرمجاز اعلام شده بود.
یک گروه حقوقی معدنکاران گزارش داد که همچنان صدها نفر و دهها جسد دیگر در این معدن گرفتار هستند. این گروه روز دوشنبه ویدئویی منتشر کرد که اجساد و بازماندگان را در اعماق معدن نشان میداد.
پلیس در این عملیات از یک قفس فلزی برای خارجکردن افراد و اجساد از عمق دو کیلومتری زمین استفاده کرد. پلیس تأکید کرد که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و گزارشهای روزانهای از نتایج ارائه خواهد شد.
معضل معادن متروکه
معادن غیرقانونی اغلب در مناطقی فعالیت میکنند که شرکتهای معدنی به دلیل عدم صرفه اقتصادی آنها را رها کردهاند. در این معادن، کارگران غیرمجاز که بیشتر مهاجران غیرقانونی از کشورهای دیگر آفریقایی هستند، باقیمانده منابع را استخراج میکنند.
این رویکرد دولت با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و ساکنان محلی مواجه شده است. یکی از ساکنان محلی به نام ماتوملو که شوهرش از ماه ژوئن وارد معدن شده و از آن زمان ناپدید شده است، گفت: شوهرم زنده است یا مرده؟
وزیر معدن، گوئده منتاشه، در پاسخ به منتقدین، فعالیتهای غیرقانونی در معادن متروکه را «جنگ علیه اقتصاد کشور» توصیف کرده بود.