وی افزود هر زندانی که در حملات اسرائیل کشته شود، با نام، عکس و گواهی فوت به‌طور علنی اعلام خواهد شد.

حملات اسرائیل بخشی از آنچه اسرائیل عملیات «جیدئون ۲» می‌نامد است که با تأیید وزیر دفاع این کشور، اسرائیل کاتز، از ۲۱ آگوست آغاز شد.

نیروهای اسرائیلی دو هفته پیش حملات خود را در محله زیتون شروع کردند و سپس آن را به محله صبرا گسترش دادند. روز پنج‌شنبه، اسرائیل غزه را منطقه‌ای با خطر شدید اعلام کرد و حملات خود را از هوا، زمین و دریا تشدید نمود.