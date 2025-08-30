ایستادگی فلسطینیان در محلههای بیرونی شهر غزه ادامه دارد و نگرانیها در اسرائیل از احتمال دست گیر شدن سربازانش افزایش یافته است. همزمان، حملات گسترده نیروهای اسرائیلی اطراف غزه ادامه دارد و فلسطینیان با مقاومت مستحکم تلاش میکنند مانع پیشروی آنها شوند.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داده است که حملات گسترده اسرائیل و مقاومت مستحکم فلسطینیان موجب بروز تنشهای شدید در اطراف غزه شده است. همزمان گزارشهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که از کشته شدن چند سرباز اسرائیلی حکایت دارد، هرچند این ادعاها از سوی ارتش یا رسانههای رسمی تأیید نشده است.
در محافل سیاسی اسرائیل نگرانیهایی مطرح شده مبنی بر اینکه نیروهای مقاومت فلسطین ممکن است چهار سرباز را به اسارت گرفته باشند. هیچیک از طرفین هنوز بیانیه رسمی صادر نکردهاند.
تحلیلگران با استناد به فعالیت بالگردها، پرتاب فشفشه و صدای نبردهای شدید احتمال دادهاند که ارتش اسرائیل «پروتکل هانیبال» را فعال کرده باشد؛ دستوری که برای جلوگیری از اسارت سربازان صادر میشود حتی اگر خطر کشته شدن آنان وجود داشته باشد.
این تشدید درگیریها پس از هشدارهای گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، صورت گرفته است.
ابو عبیده، سخنگوی این گروه، هشدار داد که برنامههای اشغال اسرائیل پیامدهای فاجعهباری خواهد داشت و شرایط جنگ احتمال اسارت سربازان را افزایش میدهد.
وی افزود هر زندانی که در حملات اسرائیل کشته شود، با نام، عکس و گواهی فوت بهطور علنی اعلام خواهد شد.
حملات اسرائیل بخشی از آنچه اسرائیل عملیات «جیدئون ۲» مینامد است که با تأیید وزیر دفاع این کشور، اسرائیل کاتز، از ۲۱ آگوست آغاز شد.
نیروهای اسرائیلی دو هفته پیش حملات خود را در محله زیتون شروع کردند و سپس آن را به محله صبرا گسترش دادند. روز پنجشنبه، اسرائیل غزه را منطقهای با خطر شدید اعلام کرد و حملات خود را از هوا، زمین و دریا تشدید نمود.