روزنامه مردم (People’s Daily)، یکی از رسانه‌های برجسته چین، روز یکشنبه ۳۱ آگوست، مقاله‌ای با عنوان «مسیر مشترک برای صلح و عدالت» را به زبان‌های چینی و انگلیسی منتشر کرده است که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به رشته تحریر درآمده است.

در این مقاله اردوغان نوشته است که ترکیه همچنان به ایجاد پل بین تمدن‌ها، حفظ گفتگو و حل بحران‌ها از طریق دیپلماسی و ارتباطات متعهد است.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به ابتکار غلات دریای سیاه، به نقش ترکیه در حفظ امنیت غذایی جهانی در طول جنگ بین روسیه و اوکراین نیز در این مقاله اشاره کرده است. ترکیه میزبان چندین جلسه بین هیئت‌های روسیه و اوکراین برای مذاکرات صلح بود که به تسهیل کریدورهای بشردوستانه و تبادل زندانیان کمک کرد.

اردوغان در این روزنامه چینی نوشت: با پیروی از این اصل که «در جنگ برنده‌ای و در صلح عادلانه بازنده‌ای وجود ندارد»، ما همچنان با صبر و شکیبایی دیپلماسی صلح خود را دنبال می‌کنیم.

رئیس جمهور اردوغان همچنین در مقاله منتشر شده خود، از نظام بین‌المللی به دلیل عدم محافظت از غیرنظامیان انتقاد کرد و به سیاست نسل‌کشی اسرائیل در غزه به عنوان یک نگرانی جدی در مورد حقوق بشر اشاره کرد.

او حمایت خود را از دولت فلسطین کاملاً مستقل و دارای حاکمیت براساس مرزبندی‌های ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی، به عنوان امری حیاتی برای ثبات منطقه‌ای تکرار کرد. وی در مقاله نوشته است: تشکیل یک دولت فلسطینی برای دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه ضروری است.

اردوغان همچنین در مقاله مذکور تأکید کرد صلح منطقه‌ای همچنین نیازمند همکاری اقتصادی، پروژه‌های زیرساختی، مشارکت در انرژی و تبادلات فرهنگی برای ایجاد اعتماد است.

وی خاطرنشان کرد ترکیه به ترویج ثبات جهانی از طریق کمک‌های بشردوستانه، ابتکارات توسعه‌ای و دیپلماسی چندجانبه متمرکز بر راه‌حل‌های فراگیر ادامه خواهد داد.

دیدار با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به منظور شرکت در بیست‌وپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، صبح امروز وارد چین شد. این سفر که از ۳۱ آگوست تا یکم سپتامبر ادامه دارد.

وی در این باره اظهار داشت: ما بر این باوریم که تحکیم جامعه بین‌المللی، که چین نقش پیشرو در آن ایفا می‌کند، حول وجدان جمعی و منافع مشترک، مسیر را برای جهانی عادلانه‌تر و مرفه‌تر هموار خواهد کرد.