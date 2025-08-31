روزنامه مردم (People’s Daily)، یکی از رسانههای برجسته چین، روز یکشنبه ۳۱ آگوست، مقالهای با عنوان «مسیر مشترک برای صلح و عدالت» را به زبانهای چینی و انگلیسی منتشر کرده است که توسط رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به رشته تحریر درآمده است.
در این مقاله اردوغان نوشته است که ترکیه همچنان به ایجاد پل بین تمدنها، حفظ گفتگو و حل بحرانها از طریق دیپلماسی و ارتباطات متعهد است.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به ابتکار غلات دریای سیاه، به نقش ترکیه در حفظ امنیت غذایی جهانی در طول جنگ بین روسیه و اوکراین نیز در این مقاله اشاره کرده است. ترکیه میزبان چندین جلسه بین هیئتهای روسیه و اوکراین برای مذاکرات صلح بود که به تسهیل کریدورهای بشردوستانه و تبادل زندانیان کمک کرد.
اردوغان در این روزنامه چینی نوشت: با پیروی از این اصل که «در جنگ برندهای و در صلح عادلانه بازندهای وجود ندارد»، ما همچنان با صبر و شکیبایی دیپلماسی صلح خود را دنبال میکنیم.
رئیس جمهور اردوغان همچنین در مقاله منتشر شده خود، از نظام بینالمللی به دلیل عدم محافظت از غیرنظامیان انتقاد کرد و به سیاست نسلکشی اسرائیل در غزه به عنوان یک نگرانی جدی در مورد حقوق بشر اشاره کرد.
او حمایت خود را از دولت فلسطین کاملاً مستقل و دارای حاکمیت براساس مرزبندیهای ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی، به عنوان امری حیاتی برای ثبات منطقهای تکرار کرد. وی در مقاله نوشته است: تشکیل یک دولت فلسطینی برای دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه ضروری است.
اردوغان همچنین در مقاله مذکور تأکید کرد صلح منطقهای همچنین نیازمند همکاری اقتصادی، پروژههای زیرساختی، مشارکت در انرژی و تبادلات فرهنگی برای ایجاد اعتماد است.
وی خاطرنشان کرد ترکیه به ترویج ثبات جهانی از طریق کمکهای بشردوستانه، ابتکارات توسعهای و دیپلماسی چندجانبه متمرکز بر راهحلهای فراگیر ادامه خواهد داد.
دیدار با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به منظور شرکت در بیستوپنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، صبح امروز وارد چین شد. این سفر که از ۳۱ آگوست تا یکم سپتامبر ادامه دارد.
وی در این باره اظهار داشت: ما بر این باوریم که تحکیم جامعه بینالمللی، که چین نقش پیشرو در آن ایفا میکند، حول وجدان جمعی و منافع مشترک، مسیر را برای جهانی عادلانهتر و مرفهتر هموار خواهد کرد.
متن مقاله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در روزنامه مردم
متن مقاله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در روزنامه مردم در تاریخ ۳۱ آگوست منتشر شده است، به شرح ذیل است:
ترکیه در طول تاریخ همواره کشوری بوده است که پل میسازد و تمدنها را به یکدیگر پیوند میدهد. بنیاد سیاست خارجی ما بر اعتمادسازی، حفظ کانالهای ارتباطی باز و تعهد به حل بحرانها استوار است. با این رویکرد، ما نقش مهمی در تأمین ثبات منطقهای و جهانی ایفا میکنیم و با تلاش مستمر میکوشیم تا صلح، ثبات و گفتوگو حاکم شود.
بهعنوان نمونه، «ابتکار غلات دریای سیاه» راهکارهای عملی برای کاهش آثار بحرانهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین ارائه کرد. این ابتکار، امنیت غذایی میلیونها نفر در سراسر جهان را تأمین کرده است. با گردهم آوردن طرفین در مذاکرات صلحی که در آنتالیا و استانبول برگزار شد، فعالیتهای دیپلماتیک ادامه یافت و مسیرهای انسانی باز شد. ما همچنین نقش مهمی در تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین ایفا کردیم. در نهایت، با میزبانی مذاکرات صلح که در جولای ۲۰۲۵ در استانبول از سر گرفته شد، سهم خود را در این فرآیند افزایش دادیم. ما با صبر و شکیبایی به دیپلماسی صلح خود ادامه میدهیم، که با این اصل هدایت میشود که «هیچ برندهای در جنگ و هیچ بازندهای در صلح عادلانه وجود ندارد.»
در عین حال، جهان امروز با بحرانهایی گستردهتر و پیچیدهتر از هر دورهای در تاریخ مواجه است. سیستم بینالمللی کنونی، متأسفانه، برای غلبه بر این بحرانها و حفاظت از حقوق بیگناهان ناکافی است. رویدادهای غزه و اشغال و کشتار انجامشده توسط اسرائیل نمونهای بارز از این واقعیت است. موضع ترکیه در قبال غزه روشن است؛ زیرا انسان و حقوق انسانی محور سیاست ماست. تلاشهای ما برای تأمین امنیت غیرنظامیان، دسترسی بدون وقفه به کمکهای انسانی و تحقق آتشبس پایدار همچنان ادامه دارد. در حالی که از نیازمندان حاضر در منطقه حمایت میکنیم، از طریق دیپلماسی در تلاشیم تا آتشبس عملی شود و امنیت غیرنظامیان تضمین گردد. ما بر این باوریم که تضمین صلح پایدار در مسئله فلسطین روشن است: ایجاد دولت فلسطین، کاملاً مستقل و دارای حاکمیت بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی، ضروری است. ایجاد دولت فلسطین برای دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه حیاتی است
گامهای مؤثر برای صلح منطقهای باید چندبعدی باشند. ارتباطات اقتصادی، پروژههای زیرساختی، همکاریهای انرژی و تبادل فرهنگی از عناصر نهادی تقویتکننده اعتماد هستند. ترکیه همچنان نقش فعالی در تقویت ثبات جهانی، افزایش ظرفیت کمکهای بشردوستانه و ارائه راهکارها در بسترهای چندجانبه ایفا خواهد کرد و از طریق پروژههای خود در مناطق مختلف به این اهداف دست خواهد یافت.
بیستوپنجمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که از ۳۱ آگوست تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین، یکی از شهرهای تاریخی چین، برگزار خواهد شد، سکویی مهم برای ترکیه است تا دیدگاههای خود درباره مسائل منطقهای و جهانی را مطرح کند. کشور ما، بهعنوان شریک گفتوگو، وظیفهای اساسی میداند که به مسائل صلح، توسعه، امنیت و اقتصاد منطقهای پرداخته و با رویکردی فراگیر به بازسازی عدالت، انصاف و نظم جهانی در روابط بینالملل توجه کند.
ترکیه و جمهوری خلق چین، با سنتهای قدرتمند دولتی، رویکرد قاطع به توسعه و اقتصاد رو به رشد، نماینده دو تمدن باستانی در شرق و غرب قاره آسیا هستند. روابط مردمان ما هزاران سال سابقه دارد. از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان ترکیه و چین در سال ۱۹۷۱، روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهطور مستمر توسعه یافته است. ما پیشبرد این همکاری ریشهدار و نزدیک را بر اساس احترام متقابل و شرایط برد-برد بسیار مهم میدانیم.
در جریان سفر خود به چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، با رئیسجمهور جمهوری خلق چین شی، جینپینگ دیدار خواهم کرد. امیدوارم این دیدار، نخست و بیش از هر چیز، به تقویت اعتماد متقابل و تعمیق روابط دوجانبه کمک کند.
ترکیه با اتکا به قدرت و تجربهای که از گذشته کسب کرده، حال را شکل میدهد و آینده را بر پایه صلح، اعتماد و همکاری میسازد. هر گامی که برمیداریم، افقهای تازهای برای جهان، آغاز از منطقه خودمان، میگشاید. در این «روزگار غریب»، همچنان با عزم و اراده مسئولیتهای خود را بر عهده میگیریم، اعتمادسازی میکنیم، کانالهای گفتوگو را باز نگه میداریم و بحرانها را حل میکنیم. باور داریم که گردآوری جامعه بینالمللی، که جمهوری خلق چین نقشی پیشرو در آن دارد، حول وجدان جمعی و منافع مشترک، درِ جهانی عادلانهتر و شکوفاتر را خواهد گشود.