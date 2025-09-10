دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اتحادیه اروپا خواسته است تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین و هند اعمال کند. هدف از این اقدام، افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و کاهش خرید نفت این کشور توسط خریداران بزرگ است. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که واشنگتن آماده است هر تعرفه‌ای که اتحادیه اروپا وضع کند، تطبیق دهد.

ترامپ در جریان نشست سطح بالایی با مقامات ارشد اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که تعرفه‌های شدیدی بر کالاهای چین و هند اعمال شود تا خرید نفت روسیه کاهش یابد. او در این باره گفته است: رویکرد واضح این است که همه تعرفه‌های شدیدی اعمال کنیم و تا زمانی که چین خرید نفت از روسیه را متوقف نکرده است، این تعرفه‌ها ادامه یابد.

یک مقام دیگر آمریکایی افزود: دولت آماده است هر تعرفه‌ای که اتحادیه اروپا وضع کند، تطبیق دهد. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که روسیه حملات هوایی خود در اوکراین را ادامه داده و مسیر روشنی برای توافق صلح دیده نمی‌شود.