ناوگان جهانی صمود که نام خود را از واژه عربی «صمود» گرفته است، شامل بیش از ۵۰ کشتی است و افراد مختلفی از جمله پزشکان، خبرنگاران و فعالان را در بر می‌گیرد. حدود ۱۵۰ فعال از ترک‌ها، تونسی‌ها و دیگر کشورها در اروپا، آفریقا و آسیا در این ابتکار حضور دارند.

این ناوگان از اواخر آگوست از بارسلونا و هم‌زمان گروه دیگری از جنوا، ایتالیا، حرکت کرده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه از تونس به سمت غزه برود. هدف این حرکت، به چالش کشیدن محاصره اسرائیل و رساندن کمک‌های انسانی به منطقه است.

طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی سازمان ملل متحد در ۲۲ آگوست با انتشار گزارشی درباره افزایش گرسنگی در شمال غزه هشدار داد که ادامه محاصره اسرائیل می‌تواند این وضعیت را وخیم‌تر کند.

از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل نزدیک به ۶۵ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه به قتل رسانده و بخش عمده‌ای از این منطقه را ویران کرده است در حالی که تقریباً تمام جمعیت آن جا آواره شده‌اند.

سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور را به اتهام جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.