ناوگان جهانی صمود از وقوع دومین حمله مشکوک پهپادی به یکی از کشتیهای خود پیش از حرکت از تونس به غزه خبر داد. این ناوگان روز سهشنبه نهم سپتامبر در اینستاگرام نوشت: یک کشتی دیگر در حملهای مشکوک با پهپاد هدف قرار گرفت. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. بهزودی اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.
از سوی دیگر، فعال مدنی لیلا حجازی درباره این حمله توضیح داد که این اتفاق در زمان تغییر شیفت وی روی کشتی «الما» رخ داده و تأکید کرد که این دومین حمله پهپادی به یکی از کشتیها بوده است.
یکی از فعالان حاضر در صحنه توضیح داد که پهپاد تقریباً درست بالای سر آنها و در فاصلهای حدود ۲۰ فوت ظاهر و باعث شعلهور شدن آتش شد. وی افزود که تیمها بلافاصله هشدار دادند و آتش را ظرف دو دقیقه مهار کردند.
همچنین در یک پخش زنده، فعالان تأکید کردند که بررسی اولیه نشان داده هیچ خسارت جدی به کشتی وارد نشده و همه افراد در امنیت هستند.
یکی دیگر از فعالان گفت که تکرار این حمله در دو شب متوالی نشان میدهد که این اتفاق تصادفی نبوده و تهدیدی جدی برای مأموریت محسوب میشود.
سایر فعالان نیز این حملات را تاکتیکی آشکار برای ترساندن مردم دانستند و تأکید کردند که هدف از آن جلوگیری از سوار شدن افراد بر کشتیها در روز بعد است. آنها افزودند که قصد عقبنشینی ندارند و مصمم به ادامه مأموریت خود هستند.
ناوگان پیشتر اعلام کرده بود که کشتی اصلی آنها، موسوم به «کشتی خانواده»، نیز در ساحل تونس هدف حمله مشکوک پهپاد قرار گرفته است.
ناوگان جهانی صمود که نام خود را از واژه عربی «صمود» گرفته است، شامل بیش از ۵۰ کشتی است و افراد مختلفی از جمله پزشکان، خبرنگاران و فعالان را در بر میگیرد. حدود ۱۵۰ فعال از ترکها، تونسیها و دیگر کشورها در اروپا، آفریقا و آسیا در این ابتکار حضور دارند.
این ناوگان از اواخر آگوست از بارسلونا و همزمان گروه دیگری از جنوا، ایتالیا، حرکت کرده و انتظار میرود روز چهارشنبه از تونس به سمت غزه برود. هدف این حرکت، به چالش کشیدن محاصره اسرائیل و رساندن کمکهای انسانی به منطقه است.
طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی سازمان ملل متحد در ۲۲ آگوست با انتشار گزارشی درباره افزایش گرسنگی در شمال غزه هشدار داد که ادامه محاصره اسرائیل میتواند این وضعیت را وخیمتر کند.
از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل نزدیک به ۶۵ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه به قتل رسانده و بخش عمدهای از این منطقه را ویران کرده است در حالی که تقریباً تمام جمعیت آن جا آواره شدهاند.
سال گذشته، دیوان بینالمللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور را به اتهام جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.